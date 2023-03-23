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Розничные продажи отечественных «трастфонов» AYYA T1 не дотянули до 1000

Сейчас смартфоны «Ростеха» можно приобрести в рознице ниже себестоимости
Анастасия Курашева Анна Устинова
Павел Бедняков / РИА Новости

Смартфоны отечественного производителя «Смартэкосистема» (входит в периметр «Ростеха») AYYA T1 пользуются крайне слабым спросом. С момента старта продаж в розничных сетях в октябре 2021 г. было куплено всего 905 устройств, или 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где ведется сборка этих гаджетов. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным ритейлерам.

Смартфон AYYA T1 получил неофициальное название «трастфон» за свою способность блокировать камеру и микрофон. С октября 2021 г. в Россию привезли всего около 5000 смартфонов AYYA, знает один из источников «Ведомостей». В марте 2023 г. цены на AYYA T1 были снижены, убедились «Ведомости», ознакомившись с предложениями на нескольких онлайн-площадках. Так, в «М.видео-Эльдорадо» модель можно приобрести за 7499 руб., на Ozon – до 12 000 руб. в двух модификациях со скидкой в 60% и на «Яндекс.Маркете» – за 13 420 руб. со скидкой в 52%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных