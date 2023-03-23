Розничные продажи отечественных «трастфонов» AYYA T1 не дотянули до 1000

Смартфон AYYA T1 получил неофициальное название «трастфон» за свою способность блокировать камеру и микрофон. С октября 2021 г. в Россию привезли всего около 5000 смартфонов AYYA, знает один из источников «Ведомостей». В марте 2023 г. цены на AYYA T1 были снижены, убедились «Ведомости», ознакомившись с предложениями на нескольких онлайн-площадках. Так, в «М.видео-Эльдорадо» модель можно приобрести за 7499 руб., на Ozon – до 12 000 руб. в двух модификациях со скидкой в 60% и на «Яндекс.Маркете» – за 13 420 руб. со скидкой в 52%.