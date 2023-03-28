Браузер Atom от VK включен в реестр отечественного ПО

В реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включен браузер Atom от VK. Соответствующая запись об этом появилась 24 марта 2023 г. Ключевое преимущество, которое дает включение в реестр, – преференции при заключении госконтрактов. Законы о госзакупках и регулировании импортозамещения в IТ-сфере обязывают госзаказчика искать необходимые ему программные продукты в первую очередь в специальном списке российского ПО.