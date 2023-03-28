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Браузер Atom от VK включен в реестр отечественного ПО

До этого там были только браузер «Яндекса» и закрытый в 2020 г. «Спутник» от «Ростелекома»
Анна Устинова
Atom появился на базе браузера «Амиго», разработанного Mail.ru Group (предшественница VK) из открытого исходного кода браузера Chromium от Google / Андрей Гордеев / Ведомости

В реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включен браузер Atom от VK. Соответствующая запись об этом появилась 24 марта 2023 г. Ключевое преимущество, которое дает включение в реестр, – преференции при заключении госконтрактов. Законы о госзакупках и регулировании импортозамещения в IТ-сфере обязывают госзаказчика искать необходимые ему программные продукты в первую очередь в специальном списке российского ПО.

Представитель VK отказался пояснить причины включения браузера Atom в реестр отечественного ПО. «Ведомости» подсчитали, что сейчас в реестр попало 19 продуктов ООО «ВК» и восемь продуктов ООО «В контакте», среди которых магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджеры «ТамТам» и ICQ и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных