Браузер Atom от VK включен в реестр отечественного ПО

Браузер Atom от VK включен в реестр отечественного ПОДо этого там были только браузер «Яндекса» и закрытый в 2020 г. «Спутник» от «Ростелекома»
В реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включен браузер Atom от VK. Соответствующая запись об этом появилась 24 марта 2023 г. Ключевое преимущество, которое дает включение в реестр, – преференции при заключении госконтрактов. Законы о госзакупках и регулировании импортозамещения в IТ-сфере обязывают госзаказчика искать необходимые ему программные продукты в первую очередь в специальном списке российского ПО.
Представитель VK отказался пояснить причины включения браузера Atom в реестр отечественного ПО. «Ведомости» подсчитали, что сейчас в реестр попало 19 продуктов ООО «ВК» и восемь продуктов ООО «В контакте», среди которых магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджеры «ТамТам» и ICQ и проч.