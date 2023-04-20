Запуск крупнейшей в мире ракеты Super Heavy со Starship завершился неудачей

Запуск крупнейшей в мире ракеты Super Heavy со Starship завершился неудачейРакета взорвалась через четыре минуты после запуска, но смогла выйти в стратосферу
Космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км, перешел в неконтролируемое вращение и после этого взорвался. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.
Нештатная ситуация произошла через три минуты после взлета. На высоте 38 км должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.
«Мы видим с камер на Земле, что ракета Starship продолжает вращаться. Отделение первой ступени к этому моменту уже должно было произойти. Очевидно, происходящее сейчас не выглядит как что-то запланированное», – сказал ведущий трансляции.
После пуска ракеты SpaceX в Twitter сообщила, что будет изучать данные и работать над подготовкой к следующему полету. По словам Илона Маска, следующий пуск может произойти через несколько месяцев. В компании добавили, что «сегодняшний тест поможет повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной».
По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Ермакова, не стоит говорить, что пуск однозначно неудачен, поскольку ракета уже вышла в стратосферу. По его словам, нельзя точно говорить, является ли причиной взрыва нештатное давление в баках ракеты-носителя или рассинхронизация двигателей. «Для первых испытаний в сборе всех ступеней с полезной нагрузкой это неплохо», – считает эксперт.
17 апреля должен был состояться первый суборбитальный полет, однако его перенесли. Успех миссии зависел от погодных условий, состояния ракеты-носителя и отсутствия посторонних объектов рядом с космодромом. По словам Илона Маска, решение было принято из-за того, что клапан давления в топливном баке замерз.
Предыдущие испытания прототипов ракеты-носителя Super Heavy также приводили к инцидентам. В частности, в июле 2022 г. ракета взорвалась на стартовом столе в Техасе. Маск тогда сообщал, что проблема произошла при тесте запуска одновременно 33 двигателей с вращением на фоне того, что у Raptor «сложная последовательность запуска».
Сверхтяжелая ракета-носитель оснащена 33 метановыми двигателями Raptor. Super Heavy должна была достичь суборбитальной скорости в 28 160 км/ч и подняться на высоту 234 км. На борту ракеты находился корабль Starship, который планируется использовать для доставки экипажа и грузов на разные орбиты Земли, а также в лунных и марсианских миссиях.
Ракета Super Heavy высотой 120 м имеет тягу в 7700 т – это в два раза больше ракеты Saturn V, которая доставила американских астронавтов на Луну в 1969 г. Иными словами, мощность новой ракеты эквивалентна силе, необходимой для движения почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde при взлете.