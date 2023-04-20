Запуск крупнейшей в мире ракеты Super Heavy со Starship завершился неудачей

По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Ермакова, не стоит говорить, что пуск однозначно неудачен, поскольку ракета уже вышла в стратосферу. По его словам, нельзя точно говорить, является ли причиной взрыва нештатное давление в баках ракеты-носителя или рассинхронизация двигателей. «Для первых испытаний в сборе всех ступеней с полезной нагрузкой это неплохо», – считает эксперт.