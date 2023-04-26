Как российские чиновники хотят применять искусственный интеллект в будущем

Как российские чиновники хотят применять искусственный интеллект в будущемГости форума «Знание» рассуждали о пользе технологий для экономики и государства
Государство придет к использованию искусственного интеллекта при распределении бюджетных средств. Об этом заявил советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин, выступая на марафоне «Знание» с лекцией «Какие истории рассказывают большие данные». «Какие данные нужны? Автоматические алгоритмы в распределении бюджетных средств. Пока бюджет в Министерстве финансов готовится вручную <…>. Казначейство использует искусственный интеллект. Но само распределение, определение целей пока не работает с искусственным интеллектом», – отметил Кудрин.
Он рассказал также, что государству нужно собирать больше данных – о потреблении отдельных групп населения, в частности пожилых и малоимущих. Также не хватает данных о показателях здоровья россиян: «Когда начинаем собирать биометрические данные, анализы человека, мы можем четче сказать о состоянии здоровья населения. Пока таких данных очень мало. Центров, которые это анализируют, также очень мало». По его словам, сейчас не хватает информации о качестве жизни, в частности о школах. По мнению Кудрина, это позволило бы понять, что именно в школах влияет на качество образования – квалификация учителей, материальное состояние самой школы или учеников или что-то еще. Данные по ЕГЭ закрыты.
По его словам, сейчас некоторые страны вводят для госслужащих требования по работе с большими данными. В Счетной палате разработали 43 компетенции для аналитиков данных, сказал Кудрин (он покинул ведомство в 2022 г.). «Государство понимает, что этим [большими данными] нужно пользоваться», – сказал Кудрин. По его словам, сейчас в России 630 государственных информационных систем (ГИС). В Счетной палате проводили аудит качества этих систем и пришли к выводу, что нет единого формата описания этих данных: только 57% сведений хранятся в формате баз данных, а не в разрозненных файлах, а для трети ГИС нет описания данных и их состава. «Поэтому зачастую такие данные накапливаются и бездействуют», – сказал Кудрин. Правительство воспользовалось итогами аудита и создает сейчас структуру «ГосТех», которая объединит все ГИС в одну платформу, чтобы можно было использовать эти данные, отметил он.
Марафон «Знание» проходит в Москве с 24 по 26 апреля. Тему искусственного интеллекта в своих выступлениях перед школьниками и студентами затрагивали и другие лекторы. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сейчас продолжается четвертая промышленная революция или цифровая трансформация, которая ведет страну к новому технологическому укладу. «Он строится в большей степени на решениях, связанных с накоплением, обработкой и использованием информации», – сказал он.
Благодаря внедрению новых технологий можно обеспечить рост эффективности всех секторов экономики, улучшить качество продукции, наладить более экологичное производство, сократить издержки, сообщил премьер: «Использование передовых разработок в государственном управлении дает возможность принимать более эффективные решения, прежде всего на основании первичных данных, и построить обратную связь на совершенно новом, более качественном уровне». При этом Мишустин отметил, что Россия сейчас обладает отличными цифровыми сервисами: «Попробуйте где-нибудь заказать ночью через приложение пиццу, продукты, купить билеты в театр на завтрашний спектакль. В той же Европе это далеко не у всех стран есть, а во многих невозможно. А у нас это уже легко».
Накануне помощник президента Максим Орешкин также рассказывал о «новой модели» экономического развития, которая будет строиться на шести принципах: «освоении страны», снижении географического и социального неравенства, нового международного взаимодействия, технологическом и кадровом суверенитете, «новом уровне эффективности экономики» и реинжиниринге институтов и платформизации отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – сказал Орешкин. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики, – в этом направлении, по его мнению, Россия может сделать большой рывок вперед.