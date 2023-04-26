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Технологии

Как российские чиновники хотят применять искусственный интеллект в будущем

Гости форума «Знание» рассуждали о пользе технологий для экономики и государства
Елена Мухаметшина
Сергей Карпухин / ТАСС

Государство придет к использованию искусственного интеллекта при распределении бюджетных средств. Об этом заявил советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин, выступая на марафоне «Знание» с лекцией «Какие истории рассказывают большие данные». «Какие данные нужны? Автоматические алгоритмы в распределении бюджетных средств. Пока бюджет в Министерстве финансов готовится вручную <…>. Казначейство использует искусственный интеллект. Но само распределение, определение целей пока не работает с искусственным интеллектом», – отметил Кудрин.

Он рассказал также, что государству нужно собирать больше данных – о потреблении отдельных групп населения, в частности пожилых и малоимущих. Также не хватает данных о показателях здоровья россиян: «Когда начинаем собирать биометрические данные, анализы человека, мы можем четче сказать о состоянии здоровья населения. Пока таких данных очень мало. Центров, которые это анализируют, также очень мало». По его словам, сейчас не хватает информации о качестве жизни, в частности о школах. По мнению Кудрина, это позволило бы понять, что именно в школах влияет на качество образования – квалификация учителей, материальное состояние самой школы или учеников или что-то еще. Данные по ЕГЭ закрыты.

По его словам, сейчас некоторые страны вводят для госслужащих требования по работе с большими данными. В Счетной палате разработали 43 компетенции для аналитиков данных, сказал Кудрин (он покинул ведомство в 2022 г.). «Государство понимает, что этим [большими данными] нужно пользоваться», – сказал Кудрин. По его словам, сейчас в России 630 государственных информационных систем (ГИС). В Счетной палате проводили аудит качества этих систем и пришли к выводу, что нет единого формата описания этих данных: только 57% сведений хранятся в формате баз данных, а не в разрозненных файлах, а для трети ГИС нет описания данных и их состава. «Поэтому зачастую такие данные накапливаются и бездействуют», – сказал Кудрин. Правительство воспользовалось итогами аудита и создает сейчас структуру «ГосТех», которая объединит все ГИС в одну платформу, чтобы можно было использовать эти данные, отметил он.

Марафон «Знание» проходит в Москве с 24 по 26 апреля. Тему искусственного интеллекта в своих выступлениях перед школьниками и студентами затрагивали и другие лекторы. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сейчас продолжается четвертая промышленная революция или цифровая трансформация, которая ведет страну к новому технологическому укладу. «Он строится в большей степени на решениях, связанных с накоплением, обработкой и использованием информации», – сказал он.

От «освоения страны» до «реинжиниринга институтов»: как в Кремле видят приоритеты новой экономики

Помощник президента Максим Орешкин представил контуры ее развития, считают эксперты

Благодаря внедрению новых технологий можно обеспечить рост эффективности всех секторов экономики, улучшить качество продукции, наладить более экологичное производство, сократить издержки, сообщил премьер: «Использование передовых разработок в государственном управлении дает возможность принимать более эффективные решения, прежде всего на основании первичных данных, и построить обратную связь на совершенно новом, более качественном уровне». При этом Мишустин отметил, что Россия сейчас обладает отличными цифровыми сервисами: «Попробуйте где-нибудь заказать ночью через приложение пиццу, продукты, купить билеты в театр на завтрашний спектакль. В той же Европе это далеко не у всех стран есть, а во многих невозможно. А у нас это уже легко».

Накануне помощник президента Максим Орешкин также рассказывал о «новой модели» экономического развития, которая будет строиться на шести принципах: «освоении страны», снижении географического и социального неравенства, нового международного взаимодействия, технологическом и кадровом суверенитете, «новом уровне эффективности экономики» и реинжиниринге институтов и платформизации отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – сказал Орешкин. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики, – в этом направлении, по его мнению, Россия может сделать большой рывок вперед.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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