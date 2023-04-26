Как российские чиновники хотят применять искусственный интеллект в будущем

По его словам, сейчас некоторые страны вводят для госслужащих требования по работе с большими данными. В Счетной палате разработали 43 компетенции для аналитиков данных, сказал Кудрин (он покинул ведомство в 2022 г.). «Государство понимает, что этим [большими данными] нужно пользоваться», – сказал Кудрин. По его словам, сейчас в России 630 государственных информационных систем (ГИС). В Счетной палате проводили аудит качества этих систем и пришли к выводу, что нет единого формата описания этих данных: только 57% сведений хранятся в формате баз данных, а не в разрозненных файлах, а для трети ГИС нет описания данных и их состава. «Поэтому зачастую такие данные накапливаются и бездействуют», – сказал Кудрин. Правительство воспользовалось итогами аудита и создает сейчас структуру «ГосТех», которая объединит все ГИС в одну платформу, чтобы можно было использовать эти данные, отметил он.