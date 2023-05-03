Иностранные сервисы онлайн-конференций теряют популярность

Популярный сервис видеоконференц-связи (ВКС) Zoom теряет российских пользователей. Осенью 2022 г. Zoom отдавали предпочтение 77% корпоративных пользователей, а в апреле 2023 г. их доля снизилась до 71,7%, следует из исследования аналитического агентства Telecom Daily, с которым ознакомились «Ведомости». Аудитория других иностранных ВКС-сервисов – Skype, Google Meet, MS Teams – также снизилась на 6–7 п. п., указано в исследовании.