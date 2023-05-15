VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге

VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-ПетербургеНа реализацию проекта потребуется 20–40 млрд рублей, оценили эксперты
Компания VK создаст собственную сеть центров обработки данных (ЦОД). Помимо ЦОД «Пахра» в Домодедове, запуск которого компания анонсировала на IV квартал 2023 г., VK собирается построить еще два собственных центра в Московском регионе, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Информацию также подтвердил собеседник в компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных. По словам одного из собеседников, компания планирует инвестировать в облачную инфраструктуру и в Санкт-Петербурге. В настоящий момент VK завершает процедуру покупки земельных участков для строительства. Вводить новые ЦОДы в эксплуатацию компания начнет в 2025 г., знает он.
Сейчас VK использует арендные мощности сторонних провайдеров и мощности двух собственных дата-центров в Санкт-Петербурге и Москве на 1200 стоек в общей сумме, заявил «Ведомостям» представитель компании. Информацию о планах по строительству новых ЦОДов он не опроверг и не подтвердил.