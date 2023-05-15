VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге

Компания VK создаст собственную сеть центров обработки данных (ЦОД). Помимо ЦОД «Пахра» в Домодедове, запуск которого компания анонсировала на IV квартал 2023 г., VK собирается построить еще два собственных центра в Московском регионе, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Информацию также подтвердил собеседник в компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных. По словам одного из собеседников, компания планирует инвестировать в облачную инфраструктуру и в Санкт-Петербурге. В настоящий момент VK завершает процедуру покупки земельных участков для строительства. Вводить новые ЦОДы в эксплуатацию компания начнет в 2025 г., знает он.