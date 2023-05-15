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VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге

На реализацию проекта потребуется 20–40 млрд рублей, оценили эксперты
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания VK создаст собственную сеть центров обработки данных (ЦОД). Помимо ЦОД «Пахра» в Домодедове, запуск которого компания анонсировала на IV квартал 2023 г., VK собирается построить еще два собственных центра в Московском регионе, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Информацию также подтвердил собеседник в компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных. По словам одного из собеседников, компания планирует инвестировать в облачную инфраструктуру и в Санкт-Петербурге. В настоящий момент VK завершает процедуру покупки земельных участков для строительства. Вводить новые ЦОДы в эксплуатацию компания начнет в 2025 г., знает он.

Сейчас VK использует арендные мощности сторонних провайдеров и мощности двух собственных дата-центров в Санкт-Петербурге и Москве на 1200 стоек в общей сумме, заявил «Ведомостям» представитель компании. Информацию о планах по строительству новых ЦОДов он не опроверг и не подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных