Телевизоры с умными помощниками от «Яндекса» и «Сбера» нашли аудиторию

Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В I квартале 2022 г. устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера» было продано около 87 000, а в I квартале 2023 г. уже 300 000. Таким образом, доля таких телевизоров в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. выросла с 5 до 15%, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Тенденцию подтвердили сами компании-производители и маркетплейсы. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают популярность телевизоров с отечественными ОС с удобством экосистемных сервисов, таких как онлайн-кинотеатры, голосовые помощники и умные колонки.