Телевизоры с умными помощниками от «Яндекса» и «Сбера» нашли аудиторию

Телевизоры с умными помощниками от «Яндекса» и «Сбера» нашли аудиториюПри этом китайские марки стали замещать «корейцев» на российском рынке
Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В I квартале 2022 г. устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера» было продано около 87 000, а в I квартале 2023 г. уже 300 000. Таким образом, доля таких телевизоров в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. выросла с 5 до 15%, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Тенденцию подтвердили сами компании-производители и маркетплейсы. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают популярность телевизоров с отечественными ОС с удобством экосистемных сервисов, таких как онлайн-кинотеатры, голосовые помощники и умные колонки.
В целом на российском рынке в I квартале 2023 г. было продано 2 млн телевизоров, что на 15% больше, чем в предыдущем году, следует из статистики «М.Видео-Эльдорадо». Доля умных телевизоров на рынке составила чуть менее 85%, а в сети «М.Видео-Эльдорадо» уже превысила 90%, рассказал представитель компании. Около 60% продаж в количественном выражении пришлось на модели телевизоров с диагональю 32–45 дюймов и треть – с диагональю 45–60 дюймов.