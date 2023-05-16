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Телевизоры с умными помощниками от «Яндекса» и «Сбера» нашли аудиторию

При этом китайские марки стали замещать «корейцев» на российском рынке
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В I квартале 2022 г. устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера» было продано около 87 000, а в I квартале 2023 г. уже 300 000. Таким образом, доля таких телевизоров в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. выросла с 5 до 15%, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Тенденцию подтвердили сами компании-производители и маркетплейсы. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают популярность телевизоров с отечественными ОС с удобством экосистемных сервисов, таких как онлайн-кинотеатры, голосовые помощники и умные колонки.

В целом на российском рынке в I квартале 2023 г. было продано 2 млн телевизоров, что на 15% больше, чем в предыдущем году, следует из статистики «М.Видео-Эльдорадо». Доля умных телевизоров на рынке составила чуть менее 85%, а в сети «М.Видео-Эльдорадо» уже превысила 90%, рассказал представитель компании. Около 60% продаж в количественном выражении пришлось на модели телевизоров с диагональю 32–45 дюймов и треть – с диагональю 45–60 дюймов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных