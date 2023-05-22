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Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников

Их могут оснастить черными ящиками, системами индивидуального жизнеобеспечения и спасения
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Перечень обязательного оборудования, которым должны оснащаться все российские беспилотники, был направлен в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников «Аэронекст» 19 апреля. Росавиация предложила закрепить эти требования в федеральных авиационных правилах. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили представитель Минпромторга и представитель индустрии.

Требования к оснащению беспилотного воздушного судна (БВС) Росавиация предлагает категоризировать в зависимости от условий его эксплуатации, следует из документа. Например, беспилотники, которые летают в пределах прямой видимости, т. е. на высоте до 150 м, предлагается оборудовать габаритными огнями, системой управления, которая позволит пилоту на земле видеть местоположение аппарата и при необходимости срочно посадить или вернуть его в точку вылета по кратчайшей прямой, а также программно-аппаратными комплексами (ПАК), которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Речь идет о специальном программном обеспечении (ПО) и локаторах, которые будут определять местоположение беспилотника и в случае необходимости менять траекторию его полета, пояснил гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных