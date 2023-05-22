Росавиация предложила унифицировать требования к комплектации беспилотников

Требования к оснащению беспилотного воздушного судна (БВС) Росавиация предлагает категоризировать в зависимости от условий его эксплуатации, следует из документа. Например, беспилотники, которые летают в пределах прямой видимости, т. е. на высоте до 150 м, предлагается оборудовать габаритными огнями, системой управления, которая позволит пилоту на земле видеть местоположение аппарата и при необходимости срочно посадить или вернуть его в точку вылета по кратчайшей прямой, а также программно-аппаратными комплексами (ПАК), которые не позволят совершить полет в запретных зонах и зонах с ограничениями. Речь идет о специальном программном обеспечении (ПО) и локаторах, которые будут определять местоположение беспилотника и в случае необходимости менять траекторию его полета, пояснил гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов.