ОС Android вытесняет iOS из России

Доля смартфонов на ОС Android, проданных в I квартале 2023 г. в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6 до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн шт. за квартал), в деньгах – с 60,1 до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд руб.) от всего рынка смартфонов. При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении. В штуках продажи смартфонов на этой ОС сократились с 14,4 до 10,4% (с 951 000 до 677 000 шт.), в деньгах – с 39,9 до 36,5% (с 71,58 млрд до 51,6 млрд руб.). Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-аналитик ГК «F+ tech| Марвел» Артур Махлаюк.