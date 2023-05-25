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ОС Android вытесняет iOS из России

Смартфоны на ОС Android заняли почти 90% отечественного рынка
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля смартфонов на ОС Android, проданных в I квартале 2023 г. в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6 до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн шт. за квартал), в деньгах – с 60,1 до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд руб.) от всего рынка смартфонов. При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении. В штуках продажи смартфонов на этой ОС сократились с 14,4 до 10,4% (с 951 000 до 677 000 шт.), в деньгах – с 39,9 до 36,5% (с 71,58 млрд до 51,6 млрд руб.). Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-аналитик ГК «F+ tech| Марвел» Артур Махлаюк.

Рост числа продаж смартфонов на Android подтвердили также представители «Ситилинка», «Мегафона» и Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных