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Bork откроет магазины в ОАЭ, Турции и Узбекистане

Российская марка бытовой техники впервые выйдет за пределы СНГ
Маргарита Соболь
Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский премиальный бренд бытовой техники Bork откроет по одному магазину в ОАЭ, Турции и Узбекистане, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. По их данным, магазины откроются в конце 2023 г. или в начале 2024 г. В Bork не ответили на запрос «Ведомостей».

Бренд Bork основан в 2001 г. владельцем сети (сейчас – онлайн-магазином бытовой техники) «Технопарк» Максимом Бирюлиным. Материнская структура ритейлера – Tul.Trade Ltd (общая с «Технопарк-Центр») – зарегистрирована на Кипре, ее текущих владельцев узнать не удалось.По данным официального сайта, у сети 74 магазина, в т.ч. один в Ереване и два – в Минске. Выручка ключевого юрлица компании – ООО «Борк Импорт» – в 2022 г. по РСБУ составила 12,3 млрд руб, чистая прибыль – 987 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс». 

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Bork выводит бренд на новые рынки, задача – увеличить узнаваемость своих товаров как премиум-бренда, считает консультант по недвижимости Анна Савенко. По ее подсчетам, инвестиции в один магазин площадью 1000 кв. м, включая отделку и оборудование, будут составлять порядка $4 млн.

Для российских ритейлеров выход на рынки дружественных стран – это шаг, который позволяет перенастроить некоторые логистические и закупочные схемы и ослабить санкционное давление, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Лэтуаль», «Золотое яблоко» и другие российские игроки уже представлены в сопредельных странах или в ближайшее время планируют туда выйти, это позволит им образовать местные юрлица и закупать товары, которые не доступны российским компаниям из-за санкций. Кроме того, в ОАЭ, Турции и Узбекистане странах есть большие российские диаспоры и потенциал для роста узнаваемости бренда, считает Бурмистров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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