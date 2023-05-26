Bork откроет магазины в ОАЭ, Турции и Узбекистане

Для российских ритейлеров выход на рынки дружественных стран – это шаг, который позволяет перенастроить некоторые логистические и закупочные схемы и ослабить санкционное давление, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Лэтуаль», «Золотое яблоко» и другие российские игроки уже представлены в сопредельных странах или в ближайшее время планируют туда выйти, это позволит им образовать местные юрлица и закупать товары, которые не доступны российским компаниям из-за санкций. Кроме того, в ОАЭ, Турции и Узбекистане странах есть большие российские диаспоры и потенциал для роста узнаваемости бренда, считает Бурмистров.