Разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок ОАЭ

Тем не менее ситуация активно меняется, в Дубай заходят опытные команды из России, а сам город вполне сопоставим с Москвой и сможет вместить в себя 300–400 площадок, считает Лукин. С учетом других эмиратов общее число клубов в стране может превысить планку в 1000 штук. Кроме региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) компания думает о выходе и прорабатывает запросы от клубов Испании, Таиланда, Кипра, Индонезии и Бразилии, перечислил гендиректор Langame. По его словам, у компании есть амбиции выйти и в «исконно клубные регионы» — Китай и Южную Корею.