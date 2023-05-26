Разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок ОАЭ

Разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок ОАЭАдаптация решения под новый рынок обошлась в $1 млн
В конце мая софт Langame для управления работой киберклуба на одной из своих арен в Дубае внедрила сеть True Gamers. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Langame Дмитрий Лукин, информацию подтвердил cооснователь, директор по продукту True Gamers Владислав Белянин.
ПО Langame используется для распределения энергопотребления на сети, предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам и консолям, автоматизации процесса бронирования мест, контроля за рассадкой игроков и т. д. Решение компании используют крупнейшие федеральные сети киберклубов в России – True Gamers, Colizeum, а также CyberX и «EZ Катка». По собственной оценке компания занимает около 50% рынка ПО для киберклубов в РФ. Помимо России компания также работает в странах СНГ, в том числе в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
Выход на рынок ОАЭ стоил Langame $1 млн, рассказал Лукин. По его словам, эта сумма включает как IT-часть, то есть доработку софта, создание отдельных приложений под регион и т. п., так и решение сопутствующих вопросов, включая организацию техподдержки на иностранных языках, работу с местными платежными системами, терминалами, эквайрингами и т. д. В данный момент компания находится в процессе открытия штаб-квартиры в Дубае, которая будет продвигать проект на международном рынке, добавил Лукин.
Langame планирует масштабироваться в ОАЭ и других странах Персидского залива. До конца года компания планирует развернуть свое ПО еще на девяти аренах True Gamers, а также на нескольких площадках других партнеров из России, сказал Лукин. «ОАЭ для нас – тестовый полигон, на котором мы совместно с проверенными партнерами хотим обкатать работу для экспансии на иностранные рынки, где отрасль киберклубов более развита», – объяснил он.
Количество клубов в отдельных эмиратах ОАЭ различно, рассказал Белянин. В Дубае, по его словам, работает семь площадок, в Абу-Даби – восемь, а сетей клубов в стране нет, поясняет он. «Рынок киберклубов в ОАЭ только зарождается и не похож на Россию, в принципе в мире этот рынок развит только в Азии», — заметил он. Эмиратские клубы в данный момент используют китайское ПО iCafe Cloud и украинское Senet, знает Белянин.
Тем не менее ситуация активно меняется, в Дубай заходят опытные команды из России, а сам город вполне сопоставим с Москвой и сможет вместить в себя 300–400 площадок, считает Лукин. С учетом других эмиратов общее число клубов в стране может превысить планку в 1000 штук. Кроме региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) компания думает о выходе и прорабатывает запросы от клубов Испании, Таиланда, Кипра, Индонезии и Бразилии, перечислил гендиректор Langame. По его словам, у компании есть амбиции выйти и в «исконно клубные регионы» — Китай и Южную Корею.
Игровые клубы в ОАЭ еще не так развиты как, например, в Южной Корее, но все же у этого рынка есть огромный потенциал, считает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. С одной стороны, рынок киберклубов в ОАЭ входит в инвестиционные интересы эмиратов, выделивших миллиарды долларов инвестиций на развитие отрасли видеоигр, заметил старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов. С другой стороны, многие местные клубы востребованы преимущественно экспатами с постсоветского пространства и их количество значительно уступает числу клубов в той же Москве, добавил он.
Российский рынок киберклубов по итогам 2022 г. составил 20 млрд руб., при этом в 2019 г. он был на уровне 13 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на данные Langame. Общее число площадок за прошлый год в России выросло с 1000 до 2300 штук.
Рынок ОАЭ, по словам Сахнова, настроен дружелюбно ко всем проектам, обещающим высокую доходность, в том числе и российским. Сейчас получить инвестиции на разработку новых игр и запуск проектов в России крайне трудно, западные инвестиции россиянам также недоступны, продолжил эксперт. Поэтому, по его мнению, одно из ключевых направлений в поиске инвестиций в геймдев, в том числе популярную сейчас сферу киберспорта и киберклубов, — это Дубай и Абу-Даби.
Эмираты открыты к российским предпринимателям и технологиям, одно из доказательств — открытие My.Games регионального хаба в Абу-Даби в партнерстве с местной игровой компанией AD Gaming, соглашается владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев. Примеры такого сотрудничества, по его прогнозам, будут множиться за счет проектов, требующих инвестиций или присутствия в регионе MENA. Киберспорт в целом и клубы как часть этой экосистемы «в почете» у молодежи эмиратов, добавил эксперт: «Они как никто другой "топят" за все, что касается владения и управления клубами, будь то клубы английской Премьер-лиги или киберспортивной команды».