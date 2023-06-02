На российскую ОС «Аврора» смогли поставить клиент Telegram

Компания «Авроид» разработала клиент мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро». Его можно скачать из магазина приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель материнской компании-разработчика F+ tech.