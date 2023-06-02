На российскую ОС «Аврора» смогли поставить клиент Telegram

На российскую ОС «Аврора» смогли поставить клиент TelegramНо пока приложений под отечественную операционку недостаточно
Компания «Авроид» разработала клиент мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». Приложение называется «Тавро». Его можно скачать из магазина приложений «Аврора маркет», но пока только в бета-версии. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель материнской компании-разработчика F+ tech.
«Финальная версия «Тавра» будет доступна пользователям вместе с ОС «Аврора» на устройствах любых производителей в виде бессрочной лицензии с возможностью получать обновления в течение трех лет», – уточнила она.
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