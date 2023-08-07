Роскомнадзор уже в августе может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными (ПД). Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух операторах. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона «О связи».