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Роскомнадзор уже в августе может заблокировать до 7 млн серых сим-карт

Под угрозой корпоративные номера и купленные с рук сим-карты
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными (ПД). Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух операторах. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона «О связи».

О массовых уведомлениях знает и гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его данным, операторы «сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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