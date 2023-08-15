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Минтранс подключит «дочку» «Газпром нефти» к беспилотным грузоперевозкам

Запуск автономных автомобилей должен дать экономию на оплате труда до 20%
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс планирует допустить логистического оператора «Газпром нефти» «Газпромнефть-снабжение» к эксплуатации беспилотных грузовиков на трассе М11 из Москвы в Санкт-Петербург. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте нормативных правовых актов 14 августа. В июне о запуске своих беспилотных грузовиков по этому направлению заявляли «Камаз» и «Сбер».

В пояснительной записке к документу Минтранса говорится, что 10 августа ведомство получило заявку компании «Газпромнефть-снабжение» на присоединение к экспериментальному правовому режиму (ЭПР) «Беспилотные логистические коридоры», действующему на М11. Этот ЭПР является частью инициатив Минтранса, разработанных по поручениям президента и правительства в рамках стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. К 2030 г. беспилотные перевозки планируется организовать на 19 500 км федеральных дорог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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