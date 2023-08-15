Минтранс подключит «дочку» «Газпром нефти» к беспилотным грузоперевозкам

Минтранс планирует допустить логистического оператора «Газпром нефти» «Газпромнефть-снабжение» к эксплуатации беспилотных грузовиков на трассе М11 из Москвы в Санкт-Петербург. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте нормативных правовых актов 14 августа. В июне о запуске своих беспилотных грузовиков по этому направлению заявляли «Камаз» и «Сбер».