Россия вошла в топ-10 стран по количеству DDoS-атак

Россия вошла в топ-10 стран по количеству DDoS-атакДоля осуществленных на наши сайты нападений в общемировом объеме за год выросла вдвое
Россия оказалась на 9-м месте в мире по общему количеству зарегистрированных DDoS-атак. Во II квартале 2023 г. на российскую IT-инфраструктуру пришлось 2,3% таких атак от общего их числа в мире, что вдвое больше, чем было в I квартале этого года, говорится в исследовании компании «Гарда», занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности. Абсолютного количества атак, зафиксированных за этот период, компания не раскрыла.
Рост количества DDoS-атак в абсолютных значениях подтвердил основатель Qrator Labs Александр Лямин. За прошедшие шесть месяцев общее количество атак снова выросло, увеличившись на 40% за год, отметил Лямин.
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