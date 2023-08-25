Россия вошла в топ-10 стран по количеству DDoS-атак

Россия оказалась на 9-м месте в мире по общему количеству зарегистрированных DDoS-атак. Во II квартале 2023 г. на российскую IT-инфраструктуру пришлось 2,3% таких атак от общего их числа в мире, что вдвое больше, чем было в I квартале этого года, говорится в исследовании компании «Гарда», занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности. Абсолютного количества атак, зафиксированных за этот период, компания не раскрыла.