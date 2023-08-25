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Россия вошла в топ-10 стран по количеству DDoS-атак

Доля осуществленных на наши сайты нападений в общемировом объеме за год выросла вдвое
Екатерина Кинякина Мария Арялина
По итогам I квартала 2023 г. количество DDoS-атак в России составило 385 000 / Евгений Разумный / Ведомости

Россия оказалась на 9-м месте в мире по общему количеству зарегистрированных DDoS-атак. Во II квартале 2023 г. на российскую IT-инфраструктуру пришлось 2,3% таких атак от общего их числа в мире, что вдвое больше, чем было в I квартале этого года, говорится в исследовании компании «Гарда», занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности. Абсолютного количества атак, зафиксированных за этот период, компания не раскрыла.

Рост количества DDoS-атак в абсолютных значениях подтвердил основатель Qrator Labs Александр Лямин. За прошедшие шесть месяцев общее количество атак снова выросло, увеличившись на 40% за год, отметил Лямин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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