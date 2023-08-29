Импорт iPhone начал восстанавливаться после провала 2022 года

Apple прекратила официальные продажи техники в России в марте 2022 г., а в конце апреля того же года прекратила оказывать пользователям техническую поддержку. В связи с этим в апреле 2022 г. ввоз устройств всех ушедших из России брендов, в том числе Apple, Samsung и Huawei, полностью остановился, а с мая он возобновился уже в формате параллельного импорта.