Импорт iPhone начал восстанавливаться после провала 2022 года

Импорт iPhone начал восстанавливаться после провала 2022 годаТем не менее спрос на смартфоны от Apple снижается
Импорт iPhone в Россию по итогам первого полугодия составил 1,1 млн шт., что на 15% выше аналогичного периода 2022 г., но в 2 раза ниже, чем в 2021 г. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group, учитывающие официальную таможенную статистику за первое полугодие 2023 г. «Ведомости» ознакомились с отчетом.
Apple прекратила официальные продажи техники в России в марте 2022 г., а в конце апреля того же года прекратила оказывать пользователям техническую поддержку. В связи с этим в апреле 2022 г. ввоз устройств всех ушедших из России брендов, в том числе Apple, Samsung и Huawei, полностью остановился, а с мая он возобновился уже в формате параллельного импорта.
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