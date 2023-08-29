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Импорт iPhone начал восстанавливаться после провала 2022 года

Тем не менее спрос на смартфоны от Apple снижается
Мария Арялина Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Импорт iPhone в Россию по итогам первого полугодия составил 1,1 млн шт., что на 15% выше аналогичного периода 2022 г., но в 2 раза ниже, чем в 2021 г. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group, учитывающие официальную таможенную статистику за первое полугодие 2023 г. «Ведомости» ознакомились с отчетом.

Apple прекратила официальные продажи техники в России в марте 2022 г., а в конце апреля того же года прекратила оказывать пользователям техническую поддержку. В связи с этим в апреле 2022 г. ввоз устройств всех ушедших из России брендов, в том числе Apple, Samsung и Huawei, полностью остановился, а с мая он возобновился уже в формате параллельного импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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