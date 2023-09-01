В России вырос спрос на ноутбуки

Наиболее популярными среди ноутбуков стали марки из Китая и Тайваня в среднем ценовом сегменте, такие как Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI, уточнил Баров. В то же время спрос на A-бренды и доля MacBook и HP снизились, добавил он. Свою нишу находят и российские марки, прежде всего в низком и среднем ценовом сегменте, говорит Баров: в частности, на 30% год к году вырос интерес к Irbis, iRU, Raybook.