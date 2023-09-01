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В России вырос спрос на ноутбуки

Чаще всего покупатели теперь выбирают лэптопы без предустановленной операционной системы
Мария Арялина Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

В июле – августе покупатели чаще всего выбирали ноутбуки без предустановленной операционной системы, c диагональю 14–16 дюймов, рассказал генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров. Это устройства для решения базовых задач, объясняет он, на них удобно устанавливать отечественные офисные приложения либо иное недорогое ПО под потребности пользователя. Средняя цена приобретаемого ноутбука выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53 969 руб. Число покупок за это время выросло на 21%, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».

Наиболее популярными среди ноутбуков стали марки из Китая и Тайваня в среднем ценовом сегменте, такие как Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI, уточнил Баров. В то же время спрос на A-бренды и доля MacBook и HP снизились, добавил он. Свою нишу находят и российские марки, прежде всего в низком и среднем ценовом сегменте, говорит Баров: в частности, на 30% год к году вырос интерес к Irbis, iRU, Raybook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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