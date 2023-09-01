В России вырос спрос на ноутбуки

В России вырос спрос на ноутбукиЧаще всего покупатели теперь выбирают лэптопы без предустановленной операционной системы
В июле – августе покупатели чаще всего выбирали ноутбуки без предустановленной операционной системы, c диагональю 14–16 дюймов, рассказал генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров. Это устройства для решения базовых задач, объясняет он, на них удобно устанавливать отечественные офисные приложения либо иное недорогое ПО под потребности пользователя. Средняя цена приобретаемого ноутбука выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53 969 руб. Число покупок за это время выросло на 21%, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».
Наиболее популярными среди ноутбуков стали марки из Китая и Тайваня в среднем ценовом сегменте, такие как Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI, уточнил Баров. В то же время спрос на A-бренды и доля MacBook и HP снизились, добавил он. Свою нишу находят и российские марки, прежде всего в низком и среднем ценовом сегменте, говорит Баров: в частности, на 30% год к году вырос интерес к Irbis, iRU, Raybook.