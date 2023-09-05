Суд частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику оборудования Ericsson

Tele2 планировал к 2023 г. установить 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области, говорилось в пресс-релизе шведской компании в мае 2021 г. Проект должен был позволить Tele2 повысить скорость передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. В течение 2019–2020 гг. Tele2 уже ввел в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson отчитывались о запуске в центре Москвы первой в России пилотной зоны 5G, которая охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца.