Суд частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику оборудования Ericsson

Суд частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику оборудования EricssonОператор требовал выплаты 4,1 млн евро, но получил лишь 12% от этой суммы
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск сотового оператора Tele2 к поставщику шведского телекомоборудования Ericsson – российской компании «Сател ТВК» – на сумму почти в 490 700 евро. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной 31 августа на сайте суда. Сумма составила всего 12% от ожидаемой, подсчитали «Ведомости».
Tele2 планировал к 2023 г. установить 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области, говорилось в пресс-релизе шведской компании в мае 2021 г. Проект должен был позволить Tele2 повысить скорость передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. В течение 2019–2020 гг. Tele2 уже ввел в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson отчитывались о запуске в центре Москвы первой в России пилотной зоны 5G, которая охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца.