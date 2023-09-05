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Суд частично удовлетворил иск Tele2 к поставщику оборудования Ericsson

Оператор требовал выплаты 4,1 млн евро, но получил лишь 12% от этой суммы
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск сотового оператора Tele2 к поставщику шведского телекомоборудования Ericsson – российской компании «Сател ТВК» – на сумму почти в 490 700 евро. Это следует из резолютивной части решения, опубликованной 31 августа на сайте суда. Сумма составила всего 12% от ожидаемой, подсчитали «Ведомости».

Tele2 планировал к 2023 г. установить 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области, говорилось в пресс-релизе шведской компании в мае 2021 г. Проект должен был позволить Tele2 повысить скорость передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. В течение 2019–2020 гг. Tele2 уже ввел в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson. В августе 2019 г. Tele2 и Ericsson отчитывались о запуске в центре Москвы первой в России пилотной зоны 5G, которая охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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