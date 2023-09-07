Рынок сервисов долгосрочной аренды может вырасти в 17 раз до 2027 года

Сейчас основные игроки на российском рынке шеринг-экономики – это «Мой девайс», «Арентер», Forward и «Педант», перечисляет руководитель центра развития бизнеса MTS StartUp Hub Сергей Деревцов. А наиболее перспективные категории устройств для аренды, по его словам, – средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и проч.) и персональная электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки, приставки). Развитие рынка будет стимулировать рост цен на электронику в розничных продажах, низкая ежемесячная стоимость подписки в сервисах, а также возможность отказаться от подписки в любой момент, добавил Деревцов.