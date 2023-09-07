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Рынок сервисов долгосрочной аренды может вырасти в 17 раз до 2027 года

Этому будет способствовать рост цен на электронику в розничных продажах и низкая ежемесячная стоимость подписки в сервисах
Мария Арялина
Шеринг-экономика в России, как и в других странах, только формируется / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем рынка долгосрочной аренды устройств в России (DaaS – Device-as-a-service) может вырасти в 17 раз и превысить 15 млрд руб. к 2027 г. К такому выводу пришли аналитики MTS StartUp Hub (инвестиционный блок одноименного оператора). В рынок DaaS входит аренда смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок, средств индивидуальной мобильности и проч., арендуемых на срок от нескольких дней. По оценке компании 2022 г., суммарная выручка игроков на российском рынке подписок на девайсы в 2022 г. составляла 900 млн руб.

Сейчас основные игроки на российском рынке шеринг-экономики – это «Мой девайс», «Арентер», Forward и «Педант», перечисляет руководитель центра развития бизнеса MTS StartUp Hub Сергей Деревцов. А наиболее перспективные категории устройств для аренды, по его словам, – средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и проч.) и персональная электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки, приставки). Развитие рынка будет стимулировать рост цен на электронику в розничных продажах, низкая ежемесячная стоимость подписки в сервисах, а также возможность отказаться от подписки в любой момент, добавил Деревцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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