Рынок сервисов долгосрочной аренды может вырасти в 17 раз до 2027 года

Рынок сервисов долгосрочной аренды может вырасти в 17 раз до 2027 годаЭтому будет способствовать рост цен на электронику в розничных продажах и низкая ежемесячная стоимость подписки в сервисах
Объем рынка долгосрочной аренды устройств в России (DaaS – Device-as-a-service) может вырасти в 17 раз и превысить 15 млрд руб. к 2027 г. К такому выводу пришли аналитики MTS StartUp Hub (инвестиционный блок одноименного оператора). В рынок DaaS входит аренда смартфонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок, средств индивидуальной мобильности и проч., арендуемых на срок от нескольких дней. По оценке компании 2022 г., суммарная выручка игроков на российском рынке подписок на девайсы в 2022 г. составляла 900 млн руб.
Сейчас основные игроки на российском рынке шеринг-экономики – это «Мой девайс», «Арентер», Forward и «Педант», перечисляет руководитель центра развития бизнеса MTS StartUp Hub Сергей Деревцов. А наиболее перспективные категории устройств для аренды, по его словам, – средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса и проч.) и персональная электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки, приставки). Развитие рынка будет стимулировать рост цен на электронику в розничных продажах, низкая ежемесячная стоимость подписки в сервисах, а также возможность отказаться от подписки в любой момент, добавил Деревцов.