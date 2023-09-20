Дронам дали дополнительный частотный ресурс

В конце апреля 2023 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот. – «Ведомости») согласовала выделение частот 5030–5091 МГц для управления беспилотниками, говорилось в Telegram-канале Минцифры. Тогда же ведомства договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого можно будет задействовать. По данным источника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения вопросов в ГКРЧ, рабочая группа по беспилотникам была создана во II квартале 2023 г. и занимается не только частотным распределением для беспилотных авиационных систем (БАС), но и вопросом радиоподавления сигналов в случае возможных атак БПЛА.