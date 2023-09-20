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Дронам дали дополнительный частотный ресурс

Для работы российских решений в новом диапазоне потребуется выпуск мощных передатчиков
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство утвердило частоты в диапазоне 5030–5091 МГц для создания единой инфраструктуры управления гражданскими дронами. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 20 сентября. «Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры», – указано там.

В конце апреля 2023 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот. – «Ведомости») согласовала выделение частот 5030–5091 МГц для управления беспилотниками, говорилось в Telegram-канале Минцифры. Тогда же ведомства договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этого можно будет задействовать. По данным источника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения вопросов в ГКРЧ, рабочая группа по беспилотникам была создана во II квартале 2023 г. и занимается не только частотным распределением для беспилотных авиационных систем (БАС), но и вопросом радиоподавления сигналов в случае возможных атак БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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