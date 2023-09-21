Телекомкомпании нарастили число вакансий и увеличили зарплаты

Российские телекомкомпании за первое полугодие 2023 г. открыли более 68 000 вакансий, что на 16,24% больше, чем в январе – июне 2021 г., и на 20,51% больше, чем в тот же период 2022 г., следует из совместного анализа вакансий рекрутингового сервиса hh.ru и телекомпровайдера «Телфин». Исследование есть в распоряжении «Ведомостей». Увеличение числа вакансий также подтвердили представители операторов «Билайн» и Tele2.