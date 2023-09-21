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Телекомкомпании нарастили число вакансий и увеличили зарплаты

Спросом по-прежнему пользуются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и операторы call-центров
Мария Арялина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Российские телекомкомпании за первое полугодие 2023 г. открыли более 68 000 вакансий, что на 16,24% больше, чем в январе – июне 2021 г., и на 20,51% больше, чем в тот же период 2022 г., следует из совместного анализа вакансий рекрутингового сервиса hh.ru и телекомпровайдера «Телфин». Исследование есть в распоряжении «Ведомостей». Увеличение числа вакансий также подтвердили представители операторов «Билайн» и Tele2.

Анализ проводился на базе данных платформы hh.ru с 2021 г. по июнь 2023 г. включительно. Всего было проанализировано более 313 000 вакансий в телекоме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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