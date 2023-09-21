Телекомкомпании нарастили число вакансий и увеличили зарплаты

Телекомкомпании нарастили число вакансий и увеличили зарплатыСпросом по-прежнему пользуются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и операторы call-центров
Российские телекомкомпании за первое полугодие 2023 г. открыли более 68 000 вакансий, что на 16,24% больше, чем в январе – июне 2021 г., и на 20,51% больше, чем в тот же период 2022 г., следует из совместного анализа вакансий рекрутингового сервиса hh.ru и телекомпровайдера «Телфин». Исследование есть в распоряжении «Ведомостей». Увеличение числа вакансий также подтвердили представители операторов «Билайн» и Tele2.
Анализ проводился на базе данных платформы hh.ru с 2021 г. по июнь 2023 г. включительно. Всего было проанализировано более 313 000 вакансий в телекоме.
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