Группа «Максима» приобрела контроль в IT-интеграторе GMCS

Группа компаний «Максима» приобрела 60% IT-компании GMCS, занимающейся внедрением бизнес-решений и разработкой ПО. Представители группы и GMCS подтвердили «Ведомостям» факт сделки, но отказались разглашать сумму продажи доли. Пакет приобрело АО «Инвестмир» (по «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит гражданам России, АО ранее выступало совладельцем ООО «Максимателеком»), эта доля ранее принадлежала ЗПИФу. Еще 29% GMCS – у гендиректора Екатерины Воропаевой, 11% сохранил за собой Илья Дрозман.