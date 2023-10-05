Группа «Максима» приобрела контроль в IT-интеграторе GMCS

Группа «Максима» приобрела контроль в IT-интеграторе GMCSСумма сделки могла достичь 4,5 млрд рублей
Группа компаний «Максима» приобрела 60% IT-компании GMCS, занимающейся внедрением бизнес-решений и разработкой ПО. Представители группы и GMCS подтвердили «Ведомостям» факт сделки, но отказались разглашать сумму продажи доли. Пакет приобрело АО «Инвестмир» (по «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит гражданам России, АО ранее выступало совладельцем ООО «Максимателеком»), эта доля ранее принадлежала ЗПИФу. Еще 29% GMCS – у гендиректора Екатерины Воропаевой, 11% сохранил за собой Илья Дрозман.
Представитель ГК «Максима» добавил, что сделка позволит расширить спектр отечественных IT-решений. Одним из первых совместных проектов может стать разработка решения управления производственными мощностями для «Трансмашхолдинга», уточнил он.
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