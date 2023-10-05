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Группа «Максима» приобрела контроль в IT-интеграторе GMCS

Сумма сделки могла достичь 4,5 млрд рублей
Мария Арялина
GMCS

Группа компаний «Максима» приобрела 60% IT-компании GMCS, занимающейся внедрением бизнес-решений и разработкой ПО. Представители группы и GMCS подтвердили «Ведомостям» факт сделки, но отказались разглашать сумму продажи доли. Пакет приобрело АО «Инвестмир» (по «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит гражданам России, АО ранее выступало совладельцем ООО «Максимателеком»), эта доля ранее принадлежала ЗПИФу. Еще 29% GMCS – у гендиректора Екатерины Воропаевой, 11% сохранил за собой Илья Дрозман.

Представитель ГК «Максима» добавил, что сделка позволит расширить спектр отечественных IT-решений. Одним из первых совместных проектов может стать разработка решения управления производственными мощностями для «Трансмашхолдинга», уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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