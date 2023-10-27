Совместимая с Android операционка «Ред ОС М» попала в реестр Минцифры

«Ред ОС М» – первая на российском рынке мобильная ОС, построенная с использованием наработок Android Open Source Project (AOSP)», – подчеркнул представитель «Ред софт». «Внесение «Ред ОС М» в реестр отечественного ПО означает, что решение соответствует стандартам Минцифры и рекомендовано к использованию госорганами и компаниями с госучастием», – добавил он.