Совместимая с Android операционка «Ред ОС М» попала в реестр Минцифры

Совместимая с Android операционка «Ред ОС М» попала в реестр МинцифрыЭто делает ОС основным конкурентом«Авроры», в том числе на госзакупках
В реестр российского софта Минцифры включили операционную систему (ОС) «Ред ОС М», совместимую с Android-приложениями, сообщил «Ведомостям» представитель разработчика системы компании «Ред софт». Запись в реестре появилась 18 октября.
«Ред ОС М» – первая на российском рынке мобильная ОС, построенная с использованием наработок Android Open Source Project (AOSP)», – подчеркнул представитель «Ред софт». «Внесение «Ред ОС М» в реестр отечественного ПО означает, что решение соответствует стандартам Минцифры и рекомендовано к использованию госорганами и компаниями с госучастием», – добавил он.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» включение ОС в реестр российского софта. «По закону ПО из реестра имеет преференции в государственных и муниципальных закупках», – добавил он.