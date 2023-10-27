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Совместимая с Android операционка «Ред ОС М» попала в реестр Минцифры

Это делает ОС основным конкурентом«Авроры», в том числе на госзакупках
Мария Арялина Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Ведомости

В реестр российского софта Минцифры включили операционную систему (ОС) «Ред ОС М», совместимую с Android-приложениями, сообщил «Ведомостям» представитель разработчика системы компании «Ред софт». Запись в реестре появилась 18 октября.

«Ред ОС М» – первая на российском рынке мобильная ОС, построенная с использованием наработок Android Open Source Project (AOSP)», – подчеркнул представитель «Ред софт». «Внесение «Ред ОС М» в реестр отечественного ПО означает, что решение соответствует стандартам Минцифры и рекомендовано к использованию госорганами и компаниями с госучастием», – добавил он.

Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» включение ОС в реестр российского софта. «По закону ПО из реестра имеет преференции в государственных и муниципальных закупках», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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