Геймеры обновили ноутбуки и клавиатуры

Геймеры обновили ноутбуки и клавиатурыС начала года было продано устройств на сумму свыше 50 млрд рублей
Игровые ноутбуки, геймпады, VR-устройства, игровые кресла и различные аксессуары стали пользоваться повышенным спросом. Продажи игровых ноутбуков на российском рынке за девять месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 40% до 450 000 шт., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Рост спроса подтверждают также в холдинге Fplus и дистрибуторе Merlion.
В денежном выражении в январе – сентябре 2023 г. продажи игровых ноутбуков выросли год к году на 20% до 38 млрд руб., а игровой периферии – на 35% до 14 млрд руб., свидетельствуют данные «М.Видео-Эльдорадо». Средний чек снизился на 15% до 90 000 руб., говорится в статистике ритейлера.
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