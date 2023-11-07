Геймеры обновили ноутбуки и клавиатуры

Игровые ноутбуки, геймпады, VR-устройства, игровые кресла и различные аксессуары стали пользоваться повышенным спросом. Продажи игровых ноутбуков на российском рынке за девять месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 40% до 450 000 шт., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Рост спроса подтверждают также в холдинге Fplus и дистрибуторе Merlion.