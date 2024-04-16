«Юрент» займется сдачей в аренду пауэрбанков

Сервис кикшеринга «Юрент» может выйти на рынок аренды зарядных устройств. Компания 13 апреля разместила на HeadHunter вакансию по поиску менеджера по продажам в проект «Юрент заряжает». В планах «Юрента» в ближайшие два года развернуть сеть шеринга пауэрбанков из 30 000 станций по всей России, говорится в карточке компании.