«Юрент» займется сдачей в аренду пауэрбанков

«Юрент» займется сдачей в аренду пауэрбанковКомпания видит здесь синергию со своим основным бизнесом на электросамокатах
Сервис кикшеринга «Юрент» может выйти на рынок аренды зарядных устройств. Компания 13 апреля разместила на HeadHunter вакансию по поиску менеджера по продажам в проект «Юрент заряжает». В планах «Юрента» в ближайшие два года развернуть сеть шеринга пауэрбанков из 30 000 станций по всей России, говорится в карточке компании.
Представитель «Юрента» сообщил «Ведомостям», что сервис видит синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков. «Мы сейчас пилотируем различные проекты в области шеринга устройств, которые комплементарны нашему основному бизнесу. Нам интересны все ниши шеринга сервисов для активных горожан. В случае с пауэрбанками мы видим хорошую синергию с шерингом электросамокатов», – заявил собеседник.
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