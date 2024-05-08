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«Ситилинк» начал сокращать сотрудников на фоне падения выручки и прибыли

Компания говорит о «естественной убыли» точек продажи и текучести кадров
Кристина Холупова
Бывшие сотрудники «Ситилинка» рассказывают, что ритейлер сокращал работников целыми отделами/ Александр Кряжев / РИА Новости

Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (вместе с дистрибутором электроники и бытовой техники Merlion входит в ГК «Мерлион») стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion с целью оптимизации. Об этом «Ведомостям» сообщили трое бывших и один действующий сотрудник сети.

Финансовые показатели ритейлера за последние три года значительно ухудшились. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка ООО «Ситилинк» по РСБУ в 2021 г. достигала 155 млрд руб., а чистая прибыль – 2,2 млрд руб. В 2022 г. выручка снизилась до 138 млрд руб., прибыль – до 1,6 млрд руб., в 2023 г. – до 132,7 млрд и 798 млн руб. соответственно. ООО «Ситилинк» принадлежит Алексею Абрамову (66,67%) и Олегу Карчеву (33,33%), указано в базе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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