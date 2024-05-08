«Ситилинк» начал сокращать сотрудников на фоне падения выручки и прибыли

Финансовые показатели ритейлера за последние три года значительно ухудшились. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка ООО «Ситилинк» по РСБУ в 2021 г. достигала 155 млрд руб., а чистая прибыль – 2,2 млрд руб. В 2022 г. выручка снизилась до 138 млрд руб., прибыль – до 1,6 млрд руб., в 2023 г. – до 132,7 млрд и 798 млн руб. соответственно. ООО «Ситилинк» принадлежит Алексею Абрамову (66,67%) и Олегу Карчеву (33,33%), указано в базе.