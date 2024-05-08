«Ситилинк» начал сокращать сотрудников на фоне падения выручки и прибыли

«Ситилинк» начал сокращать сотрудников на фоне падения выручки и прибылиКомпания говорит о «естественной убыли» точек продажи и текучести кадров
Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (вместе с дистрибутором электроники и бытовой техники Merlion входит в ГК «Мерлион») стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с Merlion с целью оптимизации. Об этом «Ведомостям» сообщили трое бывших и один действующий сотрудник сети.
Финансовые показатели ритейлера за последние три года значительно ухудшились. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка ООО «Ситилинк» по РСБУ в 2021 г. достигала 155 млрд руб., а чистая прибыль – 2,2 млрд руб. В 2022 г. выручка снизилась до 138 млрд руб., прибыль – до 1,6 млрд руб., в 2023 г. – до 132,7 млрд и 798 млн руб. соответственно. ООО «Ситилинк» принадлежит Алексею Абрамову (66,67%) и Олегу Карчеву (33,33%), указано в базе.
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