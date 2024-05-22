Selectel разрабатывает свою серверную операционную систему

Серверные ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (т. е. наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Они рассчитаны на одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также в части масштабирования, объяснял ранее «Ведомостям» технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя. «Серверную ОС стоит использовать тогда, когда требуется круглосуточная доступность инфраструктуры, а вероятность сбоев должна быть сведена к минимуму», – отмечал он.