Selectel разрабатывает свою серверную операционную систему

Selectel разрабатывает свою серверную операционную системуУход зарубежных вендоров освободил рынок для отечественных разработчиков
Облачный провайдер Selectel до конца года планирует запустить свою серверную операционную систему (ОС) на базе Linux, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Информацию подтвердил представить Selectel. Речь идет об операционной системе, которая позволяет запускать одновременно несколько прикладных программ на различных устройствах. Сейчас ОС проходит альфа-тестирование, по результатам которого система будет дорабатываться, говорит заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков.
Серверные ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (т. е. наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Они рассчитаны на одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также в части масштабирования, объяснял ранее «Ведомостям» технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя. «Серверную ОС стоит использовать тогда, когда требуется круглосуточная доступность инфраструктуры, а вероятность сбоев должна быть сведена к минимуму», – отмечал он.