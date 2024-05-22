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Selectel разрабатывает свою серверную операционную систему

Уход зарубежных вендоров освободил рынок для отечественных разработчиков
Мария Арялина
Selectel сама для себя проведет импортозамещение ОС/ Максим Стулов / Ведомости

Облачный провайдер Selectel до конца года планирует запустить свою серверную операционную систему (ОС) на базе Linux, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Информацию подтвердил представить Selectel. Речь идет об операционной системе, которая позволяет запускать одновременно несколько прикладных программ на различных устройствах. Сейчас ОС проходит альфа-тестирование, по результатам которого система будет дорабатываться, говорит заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков.

Серверные ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (т. е. наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Они рассчитаны на одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также в части масштабирования, объяснял ранее «Ведомостям» технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя. «Серверную ОС стоит использовать тогда, когда требуется круглосуточная доступность инфраструктуры, а вероятность сбоев должна быть сведена к минимуму», – отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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