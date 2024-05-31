Государство сможет использовать голоса умерших людей в общественных интересах

Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса», с актуальной версией которого ознакомились «Ведомости». Новелла была разработана Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), рассказал «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Представители НФМИ и Альянса подтвердили участие в разработке законопроекта.