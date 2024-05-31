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Государство сможет использовать голоса умерших людей в общественных интересах

В Совфеде готовят новый законопроект «Об охране голоса» для защиты от нейросетей и мошенников
Мария Арялина
Законы охраняют права на фонограммы и голосовую биометрию, но не особенности голоса конкретного человека / Андрей Гордеев / Ведомости

Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса», с актуальной версией которого ознакомились «Ведомости». Новелла была разработана Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), рассказал «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Представители НФМИ и Альянса подтвердили участие в разработке законопроекта.

Шейкин уточнил, что сейчас готовится уже итоговая версия законопроекта. Он добавил, что планирует внести документ совместно с коллегами из Совета Федерации в Госдуму после получения отзыва правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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