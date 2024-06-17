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Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники

Ведомство проводит проверки выданных субсидий
Кристина Холупова
Минпромторг (на фото глава ведомства Антон Алиханов) занялся проверкой выданных ранее субсидий на проекты в области разработки и производства радиоэлектроники/ Сергей Бобылев / РИА Новости

Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний – производителей электроники. Собеседники связывают это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова (экс-губернатор Калининградской области стал министром в новом правительстве в мае).

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», – говорит один из опрошенных «Ведомостями» топ-менеджеров. По его словам, Алиханова в этом поддерживает Счетная палата в лице ее нового председателя Бориса Ковальчука (также назначен в мае 2024 г.). «Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии. Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», – отметил собеседник. Близкий к правительству источник, в свою очередь, говорит, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода в Минпромторг нового руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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