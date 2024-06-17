Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», – говорит один из опрошенных «Ведомостями» топ-менеджеров. По его словам, Алиханова в этом поддерживает Счетная палата в лице ее нового председателя Бориса Ковальчука (также назначен в мае 2024 г.). «Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии. Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», – отметил собеседник. Близкий к правительству источник, в свою очередь, говорит, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода в Минпромторг нового руководства.