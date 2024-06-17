Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники

Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроникиВедомство проводит проверки выданных субсидий
Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний – производителей электроники. Собеседники связывают это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова (экс-губернатор Калининградской области стал министром в новом правительстве в мае).
«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», – говорит один из опрошенных «Ведомостями» топ-менеджеров. По его словам, Алиханова в этом поддерживает Счетная палата в лице ее нового председателя Бориса Ковальчука (также назначен в мае 2024 г.). «Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии. Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», – отметил собеседник. Близкий к правительству источник, в свою очередь, говорит, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода в Минпромторг нового руководства.