Оборот российских геймклубов в первом полугодии составил 14 млрд рублей

Одним из наиболее важных факторов роста рынка эксперты называют стоимость персональных компьютеров. «Высокие цены на сборку ПК не главная причина развития отрасли компьютерных клубов. Раньше люди приходили в клубы за мощным железом и хорошим интернетом, сейчас же клубы стали местом, в которое человек приходит побыть в подходящей для отдыха и игры комфортной атмосфере», – считает Лукин.