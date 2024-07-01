Оборот российских геймклубов в первом полугодии составил 14 млрд рублей

Оборот российских геймклубов в первом полугодии составил 14 млрд рублейТуда приходят за социализацией, турнирами и возможностью поиграть на крутых компьютерах
Объем рынка компьютерных клубов в России за январь – июнь 2024 г. вырос год к году примерно на 22% и составил около 14 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор российского разработчика решений для киберклубов Langame Дмитрий Лукин. В первом полугодии 2023 г. оборот сегмента был равен 11,5 млрд руб.
Одним из наиболее важных факторов роста рынка эксперты называют стоимость персональных компьютеров. «Высокие цены на сборку ПК не главная причина развития отрасли компьютерных клубов. Раньше люди приходили в клубы за мощным железом и хорошим интернетом, сейчас же клубы стали местом, в которое человек приходит побыть в подходящей для отдыха и игры комфортной атмосфере», – считает Лукин.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам