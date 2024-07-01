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Оборот российских геймклубов в первом полугодии составил 14 млрд рублей

Туда приходят за социализацией, турнирами и возможностью поиграть на крутых компьютерах
Лиана Липанова
Любителям компьютерных игр не всегда удобно заниматься этим дома, где нет полной свободы/ Freepik

Объем рынка компьютерных клубов в России за январь – июнь 2024 г. вырос год к году примерно на 22% и составил около 14 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор российского разработчика решений для киберклубов Langame Дмитрий Лукин. В первом полугодии 2023 г. оборот сегмента был равен 11,5 млрд руб.

Одним из наиболее важных факторов роста рынка эксперты называют стоимость персональных компьютеров. «Высокие цены на сборку ПК не главная причина развития отрасли компьютерных клубов. Раньше люди приходили в клубы за мощным железом и хорошим интернетом, сейчас же клубы стали местом, в которое человек приходит побыть в подходящей для отдыха и игры комфортной атмосфере», – считает Лукин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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