Российский разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии

«С индонезийскими разработчиками и ассоциациями мы впервые познакомились прошлой весной в рамках бизнес-миссии, которую делали вместе с Агентством креативных индустрий Москвы и торгпредством РФ в Индонезии. Зимой удалось привезти индонезийцев в Москву на «Москвафест» и подписать соглашение о сотрудничестве между ОРВИ и двумя их ключевыми ассоциациями – AGI и Aptiknas. И вот теперь переговоры стали переходить в стадию реальных контрактов и выхода наших компаний с домашнего на другие рынки», – рассказал Овчинников.