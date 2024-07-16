Российский разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии

Российский разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок ИндонезииКомпания нашла в стране партнера и планирует присутствовать здесь в качестве «стратегического игрока»
Компания – разработчик экосистемы для компьютерных клубов Langame вышла на рынок Индонезии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Langame заключила соглашение с местной компанией PT Digital Nusa Ananta (DNA), которая владеет двумя собственными клубами и выступает организатором киберспортивных событий. Об индонезийских планах Langame знает и руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) Василий Овчинников.
«С индонезийскими разработчиками и ассоциациями мы впервые познакомились прошлой весной в рамках бизнес-миссии, которую делали вместе с Агентством креативных индустрий Москвы и торгпредством РФ в Индонезии. Зимой удалось привезти индонезийцев в Москву на «Москвафест» и подписать соглашение о сотрудничестве между ОРВИ и двумя их ключевыми ассоциациями – AGI и Aptiknas. И вот теперь переговоры стали переходить в стадию реальных контрактов и выхода наших компаний с домашнего на другие рынки», – рассказал Овчинников.