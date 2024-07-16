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Российский разработчик софта для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии

Компания нашла в стране партнера и планирует присутствовать здесь в качестве «стратегического игрока»
Лиана Липанова
280 млн индонезийцев считаются перспективными потребителями в игровой индустрии/ Langame

Компания – разработчик экосистемы для компьютерных клубов Langame вышла на рынок Индонезии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Langame заключила соглашение с местной компанией PT Digital Nusa Ananta (DNA), которая владеет двумя собственными клубами и выступает организатором киберспортивных событий. Об индонезийских планах Langame знает и руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) Василий Овчинников.

«С индонезийскими разработчиками и ассоциациями мы впервые познакомились прошлой весной в рамках бизнес-миссии, которую делали вместе с Агентством креативных индустрий Москвы и торгпредством РФ в Индонезии. Зимой удалось привезти индонезийцев в Москву на «Москвафест» и подписать соглашение о сотрудничестве между ОРВИ и двумя их ключевыми ассоциациями – AGI и Aptiknas. И вот теперь переговоры стали переходить в стадию реальных контрактов и выхода наших компаний с домашнего на другие рынки», – рассказал Овчинников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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