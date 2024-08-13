Группа «Элемент» займется производством оборудования для дронов

Группа «Элемент» займется производством оборудования для дроновВ России уже освоено производство комплектующих для БПЛА, но с использованием китайских технологий
Разработчик и производитель микроэлектроники группа компаний «Элемент» займется разработкой решений и производством бортового оборудования для беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы. Сумму инвестиций в направление он не раскрыл. «Элемент» нацелен на гражданский рынок БАС: сельское хозяйство, контроль за движением транспорта или мониторинг состояния объектов энергетического сектора и проч.
К бортовому оборудованию БАС в первую очередь относят полетный контроллер, регуляторы оборотов двигателей, приемопередающее оборудование для связи с оператором и передачи изображения.
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