Группа «Элемент» займется производством оборудования для дронов

Разработчик и производитель микроэлектроники группа компаний «Элемент» займется разработкой решений и производством бортового оборудования для беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы. Сумму инвестиций в направление он не раскрыл. «Элемент» нацелен на гражданский рынок БАС: сельское хозяйство, контроль за движением транспорта или мониторинг состояния объектов энергетического сектора и проч.