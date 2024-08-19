«Яндекс» обучит YandexGPT переводить текст с изображений, аудио- и видеофайлов

Нейросеть YandexGPT будут учить распознавать и переводить текст с изображений, аудио- и видеофайлов. Это следует из описания вакансии AI-тренера, опубликованной на сайте «Яндекса». Он должен знать английский язык и обладать профессиональными навыками перевода, необходимыми для обучения больших языковых моделей. Представитель компании подтвердил, что «Яндекс» ищет AI-тренеров для улучшения текстовых переводов, но детали раскрыть отказался.