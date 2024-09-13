«Ростелеком» закупил 40 000 компьютеров для госучреждений в новых регионах

«Ведомости» обнаружили этот аукцион на «Росэлторге». Его в июле проводил «Ростелеком», который и отвечает за этот проект. Поставщиком АРМ в новые регионы стал российский производитель вычислительной техники «Аквариус». В конкурсе также участвовала компания Yadro. Название компании известно из-за оставленной жалобы на итоги аукциона с целью получить допуск к торгам. Имена еще трех участников аукциона скрыты.