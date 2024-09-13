«Ростелеком» закупил 40 000 компьютеров для госучреждений в новых регионах

«Ростелеком» закупил 40 000 компьютеров для госучреждений в новых регионахТехнику на 3 млрд рублей поставит российская компания «Аквариус»
На новые территории России – в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – поставят более 39 500 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. В состав АРМ – офисного комплекта техники – обычно входят персональный компьютер, монитор, клавиатура и мышь.
«Ведомости» обнаружили этот аукцион на «Росэлторге». Его в июле проводил «Ростелеком», который и отвечает за этот проект. Поставщиком АРМ в новые регионы стал российский производитель вычислительной техники «Аквариус». В конкурсе также участвовала компания Yadro. Название компании известно из-за оставленной жалобы на итоги аукциона с целью получить допуск к торгам. Имена еще трех участников аукциона скрыты.
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