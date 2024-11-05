«Лаборатория Касперского» начала продажи своих решений на Ближнем Востоке

Компания «Лаборатория Касперского» вывела свои решения для промышленной безопасности на рынок стран Ближнего Востока. Об этом рассказал «Ведомостям» старший менеджер по развитию бизнеса KasperskyOS Антон Селяничев, презентация продукта для партнеров состоялась на выставке GITEX в Дубае. Речь идет о кибериммунном шлюзе для промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) с необходимым набором приложений. Это платформа, которая позволяет объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему. Подключение IoT-оборудования к облачным платформам позволяет анализировать данные и следить за работой и состоянием устройств.