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«Лаборатория Касперского» начала продажи своих решений на Ближнем Востоке

Ей придется побороться за долю рынка с Siemens, Cisco и Huawei
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Лаборатория Касперского» вывела свои решения для промышленной безопасности на рынок стран Ближнего Востока. Об этом рассказал «Ведомостям» старший менеджер по развитию бизнеса KasperskyOS Антон Селяничев, презентация продукта для партнеров состоялась на выставке GITEX в Дубае. Речь идет о кибериммунном шлюзе для промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) с необходимым набором приложений. Это платформа, которая позволяет объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему. Подключение IoT-оборудования к облачным платформам позволяет анализировать данные и следить за работой и состоянием устройств.

«Лаборатория Касперского» открыла представительство Kaspersky Lab Middle East в Дубае еще в конце 2008 г. Сейчас компания ведет переговоры о продаже решения с несколькими потенциальными партнерами в регионе, уточнил Селяничев, но что это за компании – не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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