Бывший калужский завод Samsung приспособили под сборку серверов

Бывший калужский завод Samsung приспособили под сборку серверовПри попадании в реестр Минпромторга «Гравитон» сможет поставлять это оборудование госструктурам
На бывшем заводе южнокорейского производителя электроники Samsung в Калуге, арендуемом российским дистрибутором VVP Group, начали собирать серверы, рассказали «Ведомостям» два источника – в телекомоператоре и IT-компании. По словам одного из них, сборка оборудования ведется под брендом российского производителя ноутбуков, персональных компьютеров, моноблоков и другой электроники «Гравитон».
На заводе в Калуге Samsung производил 100% всех продаваемых в России телевизоров и мониторов бренда, также продукция поставлялась в Казахстан, Молдавию, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию и Грузию. После начала СВО в 2022 г. Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ – в том числе и компонентов для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.
ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», которому принадлежит завод, по-прежнему владеет южнокорейская головная структура Samsung Electronics Co. Ltd., следует из «СПАРК-Интерфакса». По данным Росреестра, площадь земли под заводом составляет 465 00 кв. м, до остановки в 2022 г. на нем работало около 1000 человек. Выручка предприятия по РСБУ в 2023 г. составила 2,6 млн руб., но чистая прибыль от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 4,3 млрд руб. В пояснительной записке к отчетности говорится, что прибыль достигнута за счет колебаний валютных курсов.