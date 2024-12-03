Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Бывший калужский завод Samsung приспособили под сборку серверов

При попадании в реестр Минпромторга «Гравитон» сможет поставлять это оборудование госструктурам
Анна Устинова
Калужский завод бытовой техники после ухода Samsung постепенно переключается на сборку отечественной электроники
Калужский завод бытовой техники после ухода Samsung постепенно переключается на сборку отечественной электроники / Сергей Портер / Ведомости

На бывшем заводе южнокорейского производителя электроники Samsung в Калуге, арендуемом российским дистрибутором VVP Group, начали собирать серверы, рассказали «Ведомостям» два источника – в телекомоператоре и IT-компании. По словам одного из них, сборка оборудования ведется под брендом российского производителя ноутбуков, персональных компьютеров, моноблоков и другой электроники «Гравитон».

На заводе в Калуге Samsung производил 100% всех продаваемых в России телевизоров и мониторов бренда, также продукция поставлялась в Казахстан, Молдавию, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию и Грузию. После начала СВО в 2022 г. Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ – в том числе и компонентов для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.

ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», которому принадлежит завод, по-прежнему владеет южнокорейская головная структура Samsung Electronics Co. Ltd., следует из «СПАРК-Интерфакса». По данным Росреестра, площадь земли под заводом составляет 465 00 кв. м, до остановки в 2022 г. на нем работало около 1000 человек. Выручка предприятия по РСБУ в 2023 г. составила 2,6 млн руб., но чистая прибыль от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 4,3 млрд руб. В пояснительной записке к отчетности говорится, что прибыль достигнута за счет колебаний валютных курсов.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных