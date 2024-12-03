Бывший калужский завод Samsung приспособили под сборку серверов

На заводе в Калуге Samsung производил 100% всех продаваемых в России телевизоров и мониторов бренда, также продукция поставлялась в Казахстан, Молдавию, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию и Грузию. После начала СВО в 2022 г. Samsung покинул российский рынок и заморозил поставки в РФ – в том числе и компонентов для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.