Шадаев рассказал в СФ о мерах по развитию интернета в России

В 2021 г. завершилось физическое подключение всех населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. В них продолжается работа по созданию инфраструктуры мобильной связи и мобильного интернета. Во всех населенных пунктах от 100 до 500 человек интернет и мобильный интернет в стандартах 4-го поколения будет подключен до 2030 г. В 2030 г. 16 российских городов – до 17 млн абонентов – обеспечат инфраструктурой 5G, ее строительство начнется с двух городов в 2026 г.