Шадаев рассказал в СФ о мерах по развитию интернета в России

Шадаев рассказал в СФ о мерах по развитию интернета в РоссииК 2036 году планируется обеспечить интернетом 99% домохозяйств
Министр цифрового развития связи и массовой коммуникации РФ Максут Шадаев рассказал на заседании Совета Федерации о мерах, которые реализуются правительством по обеспечению доступности коммуникационных сервисов в России.
В начале своего выступления Шадаев подчеркнул, что увеличение доступности скоростного интернета является одним из важнейших показателей достижения национальной цели развития, связанной с цифровой трансформацией экономики России.
По его словам, с соответствии с указом президента к 2030 г. 97% российских домохозяйств должны иметь возможность подключения к скоростному интернету, а к 2036 г. такая доля домохозяйств должна составлять уже 99%. То есть фактически каждое домохозяйство должно будет иметь возможность использования быстрого интернета. За последние четыре года более 10 млн домохозяйств получили такую возможность, то есть их доля достигла уже 93%.
В 2021 г., напомнил министр, было завершено строительство подводной волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря из Кингисеппа в Калининград. Раньше Калининград пользовался каналами, которые проходят через территорию иностранных государств. В 2023 г. компания Ростелеком завершила строительство большой подводной оптической линии связи протяженностью более 2000 км по дну Берингова моря от Камчатки и Чукотки в Анадырь. До этого Чукотка пользовалась только спутниковым интернетом и связью. Сейчас также строится большой подводный волоконно-оптический кабель вдоль всего Северного морского пути через восемь регионов арктической зоны и Дальнего Востока. Срок завершения этого проекта – 2028 г.
В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» реализован крупнейший, наверное, за всю историю инфраструктурный проект по подключению социально значимых учреждений к интернету, рассказал министр. За четыре года было подключено больше 100 000 объектов, 90% которых находились в сельской местности. За это время была построена крупнейшая в РФ распределительная оптическая сеть. По этой программе оптический интернет впервые зашел в 14 000 населенных пунктов.
В 2021 г. завершилось физическое подключение всех населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. В них продолжается работа по созданию инфраструктуры мобильной связи и мобильного интернета. Во всех населенных пунктах от 100 до 500 человек интернет и мобильный интернет в стандартах 4-го поколения будет подключен до 2030 г. В 2030 г. 16 российских городов – до 17 млн абонентов – обеспечат инфраструктурой 5G, ее строительство начнется с двух городов в 2026 г.
В рамках продления сроков использования частот в 2021 г. введено требование для операторов связи о безусловном покрытии федеральных автомобильных дорог мобильным интернетом стандарта LTE. Сейчас мобильный интернет обеспечен сплошной покрытием на трассах М11 и М12 до Казани. В следующем году начинаются работы по трассам М5, М8 и М-12 до Екатеринбурга. К 2030 г. 98% протяженности федеральных автомобильных дорог будут обеспечены сплошным покрытием мобильного интернета.
Особое внимание уделяется вопросам развития инфраструктуры в новых регионах. На многих территориях в этих регионах сети фактически строились с нуля, а иногда, по словам Шадаева «в общем, не один раз» – базовые станции устанавливались в опасных условиях, они «являются традиционным объектом для обстрелов, поэтому здесь эта работа проводится с риском для жизни». Сейчас покрытие в новых регионах «в целом соответствует среднему покрытию среднероссийских регионов». Во всех новых регионах работают по три конкурирующих оператора, чем обеспечивается доступность тарифов.
Кроме того, к настоящему моменту фактически обнулилась плата за размещение телекоммуникационного оборудования в домах. Министерство совместно с ФАС выровняло важные для операторов тарифы на использование опоры линии электропередач для того, чтобы размещать там линии связи.