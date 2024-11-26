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Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данных

Ведомство поддерживает идею протестировать эту новацию в рамках экспериментального правового режима
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития поддерживает идею тестировать оборотные штрафы за утечки персональных данных (ПД) в экспериментальном правовом режиме (ЭПР), заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин 25 ноября в рамках дискуссии «Развитие законодательного регулирования в области информационной безопасности» в Госдуме. В разговоре с «Ведомостями» он также предложил отсрочить вступление в силу закона на два года.

Идею ЭПР для оборотных штрафов в рамках дискуссии выдвинул вице-президент по информбезопасности (ИБ) «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Алексей Волков. Такой режим используется для обкатки технологических или регуляторных новаций. Он предполагает полный или частичный отказ от исполнения обязательных требований закона, регулирующего ту или иную сферу, для тестирования новых технологий. ЭПР вводится с согласия профильного ведомства, все такие режимы курирует Минэк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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