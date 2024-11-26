Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данных

Идею ЭПР для оборотных штрафов в рамках дискуссии выдвинул вице-президент по информбезопасности (ИБ) «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Алексей Волков. Такой режим используется для обкатки технологических или регуляторных новаций. Он предполагает полный или частичный отказ от исполнения обязательных требований закона, регулирующего ту или иную сферу, для тестирования новых технологий. ЭПР вводится с согласия профильного ведомства, все такие режимы курирует Минэк.