Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данных

Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данныхВедомство поддерживает идею протестировать эту новацию в рамках экспериментального правового режима
Минэкономразвития поддерживает идею тестировать оборотные штрафы за утечки персональных данных (ПД) в экспериментальном правовом режиме (ЭПР), заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин 25 ноября в рамках дискуссии «Развитие законодательного регулирования в области информационной безопасности» в Госдуме. В разговоре с «Ведомостями» он также предложил отсрочить вступление в силу закона на два года.
Идею ЭПР для оборотных штрафов в рамках дискуссии выдвинул вице-президент по информбезопасности (ИБ) «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Алексей Волков. Такой режим используется для обкатки технологических или регуляторных новаций. Он предполагает полный или частичный отказ от исполнения обязательных требований закона, регулирующего ту или иную сферу, для тестирования новых технологий. ЭПР вводится с согласия профильного ведомства, все такие режимы курирует Минэк.