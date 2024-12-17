Минцифры ужесточает правила для реестра отечественного софта

Минцифры ужесточает правила для реестра отечественного софтаПодавать заявку на включение новой разработки разрешат, если в реестре нет ее аналогов
Минцифры подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в реестр российского отечественного программного обеспечения (ПО). Документ опубликован на regulation.gov.ru 16 декабря. Согласно проекту, подать заявку на включение собственной разработки в реестр компания сможет только в том случае, если в реестрах ПО России и ЕАЭС нет аналогов такого решения.
Минцифры также предлагает обязать производителей ПО подтверждать совместимость софта с отечественными микропроцессорами и российскими браузерами, устранять ошибки и уязвимости, выпускать систематические обновления, предоставлять API для интеграции с внешними системами. Также вводится требование учитывать и отслеживать ошибки на всех этапах жизненного цикла и процесса эксплуатации ПО.