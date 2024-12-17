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Минцифры ужесточает правила для реестра отечественного софта

Подавать заявку на включение новой разработки разрешат, если в реестре нет ее аналогов
Ника Сизова
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Минцифры подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в реестр российского отечественного программного обеспечения (ПО). Документ опубликован на regulation.gov.ru 16 декабря. Согласно проекту, подать заявку на включение собственной разработки в реестр компания сможет только в том случае, если в реестрах ПО России и ЕАЭС нет аналогов такого решения.

Минцифры также предлагает обязать производителей ПО подтверждать совместимость софта с отечественными микропроцессорами и российскими браузерами, устранять ошибки и уязвимости, выпускать систематические обновления, предоставлять API для интеграции с внешними системами. Также вводится требование учитывать и отслеживать ошибки на всех этапах жизненного цикла и процесса эксплуатации ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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