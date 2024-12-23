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«Яндекс» начал искать водителей беспилотных грузовиков

IT-компания собирается привлекать «дальнобойщиков» высокой зарплатой
Анна Устинова
Пресс-служба «Яндекса»
Пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию «Ведомости» обнаружили на сайте компании. Водителю предстоит передвигаться по заявленному маршруту с грузом, управлять автомобилем, проводить испытания, следить за техническим состоянием транспортного средства и вести записи экспериментов, указано в вакансии. Для того чтобы претендовать на позицию, у соискателя должны быть права категории CE (дает право управлять грузовиками с прицепом весом более 750 кг) и опыт вождения грузового автомобиля от трех лет.

Работать предстоит в деревне Михнево Московской области, говорится в описании вакансии. Во время стажировки будет проходить обучение контраварийному вождению на испытательной площадке. Оформление будет происходить по ТК РФ (зарплата от 210 000 до 230 000 руб. в месяц). В числе прочего сотрудник сможет получить компенсацию за питание в размере 625 руб. в день, пройти медкомиссию за счет компании и рассчитывать на включенный пакет ДМС со стоматологией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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