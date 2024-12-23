«Яндекс» начал искать водителей беспилотных грузовиков

Работать предстоит в деревне Михнево Московской области, говорится в описании вакансии. Во время стажировки будет проходить обучение контраварийному вождению на испытательной площадке. Оформление будет происходить по ТК РФ (зарплата от 210 000 до 230 000 руб. в месяц). В числе прочего сотрудник сможет получить компенсацию за питание в размере 625 руб. в день, пройти медкомиссию за счет компании и рассчитывать на включенный пакет ДМС со стоматологией.