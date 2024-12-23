«Яндекс» начал искать водителей беспилотных грузовиков

«Яндекс» начал искать водителей беспилотных грузовиковIT-компания собирается привлекать «дальнобойщиков» высокой зарплатой
«Яндекс» впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию «Ведомости» обнаружили на сайте компании. Водителю предстоит передвигаться по заявленному маршруту с грузом, управлять автомобилем, проводить испытания, следить за техническим состоянием транспортного средства и вести записи экспериментов, указано в вакансии. Для того чтобы претендовать на позицию, у соискателя должны быть права категории CE (дает право управлять грузовиками с прицепом весом более 750 кг) и опыт вождения грузового автомобиля от трех лет.
Работать предстоит в деревне Михнево Московской области, говорится в описании вакансии. Во время стажировки будет проходить обучение контраварийному вождению на испытательной площадке. Оформление будет происходить по ТК РФ (зарплата от 210 000 до 230 000 руб. в месяц). В числе прочего сотрудник сможет получить компенсацию за питание в размере 625 руб. в день, пройти медкомиссию за счет компании и рассчитывать на включенный пакет ДМС со стоматологией.