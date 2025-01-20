ГК «Элемент» купила 50% интернет-провайдера от МФТИ

Летом 2024 г. «Элемент» заключил соглашение с МФТИ о создании совместного предприятия, а к концу года приобрел суммарно 50% долей провайдера вуза, уточнил представитель группы. С появлением «Элемента» в составе акционеров «МФТИ телеком» изменит направление деятельности и сфокусируется на проектировке решений для производителей телекомоборудования с использованием отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) – в частности, блоков и модулей, продолжил он.