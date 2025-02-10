Россияне стали скачивать меньше пиратских игр

Уровень пиратства всех видеоигр в 2024 г. снизился г/г на 13%, следует из статистики онлайн-школы в сфере разработки игр и компьютерной графики XYZ. Российские геймеры в 2024 г. загрузили пиратские версии игр на 281 млрд руб., сказал представитель XYZ, отметив, что такие игры скачивает 2/3 пользователей.