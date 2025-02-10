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Россияне стали скачивать меньше пиратских игр

Игроки нашли новые способы оплаты и привыкли к подпискам, считают эксперты
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уровень пиратства всех видеоигр в 2024 г. снизился г/г на 13%, следует из статистики онлайн-школы в сфере разработки игр и компьютерной графики XYZ. Российские геймеры в 2024 г. загрузили пиратские версии игр на 281 млрд руб., сказал представитель XYZ, отметив, что такие игры скачивает 2/3 пользователей.

«57% геймеров, которые сначала загружали пиратские версии, впоследствии купили лицензионную копию, – поясняет заместитель генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education Владимир Синицын. – Это показывает, что игроки готовы материально поддерживать разработчиков после ознакомления с игрой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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