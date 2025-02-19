ВТБ выдаст 3,2 млрд рублей на дата-центр в Свердловской области

ЦОД будет полностью принадлежать Key Point, уточнил представитель компании. Емкость дата-центра в индустриальном парке Craft составит 880 IT-стоек общей мощностью 11 МВт, говорит представитель ВТБ. Оборудование будет обладать высоким уровнем отказоустойчивости с минимальным временем простоя в случае нештатной ситуации – не более 1,6 часа в год. Площадь объекта превысит 6500 кв. м.