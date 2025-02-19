ВТБ выдаст 3,2 млрд рублей на дата-центр в Свердловской области

ВТБ выдаст 3,2 млрд рублей на дата-центр в Свердловской областиБольшинство центров пока находятся в Москве и Петербурге, но спрос в регионах активно растет
Поставщик услуг дата-центров ГК Key Point построит новый центр обработки данных (ЦОД) в Свердловской области. Деньги на строительство в размере 3,2 млрд руб. будут предоставлены банком ВТБ в форме проектного финансирования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка и подтвердил представитель Key Point.
ЦОД будет полностью принадлежать Key Point, уточнил представитель компании. Емкость дата-центра в индустриальном парке Craft составит 880 IT-стоек общей мощностью 11 МВт, говорит представитель ВТБ. Оборудование будет обладать высоким уровнем отказоустойчивости с минимальным временем простоя в случае нештатной ситуации – не более 1,6 часа в год. Площадь объекта превысит 6500 кв. м.
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