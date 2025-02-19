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ВТБ выдаст 3,2 млрд рублей на дата-центр в Свердловской области

Большинство центров пока находятся в Москве и Петербурге, но спрос в регионах активно растет
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Поставщик услуг дата-центров ГК Key Point построит новый центр обработки данных (ЦОД) в Свердловской области. Деньги на строительство в размере 3,2 млрд руб. будут предоставлены банком ВТБ в форме проектного финансирования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка и подтвердил представитель Key Point.

ЦОД будет полностью принадлежать Key Point, уточнил представитель компании. Емкость дата-центра в индустриальном парке Craft составит 880 IT-стоек общей мощностью 11 МВт, говорит представитель ВТБ. Оборудование будет обладать высоким уровнем отказоустойчивости с минимальным временем простоя в случае нештатной ситуации – не более 1,6 часа в год. Площадь объекта превысит 6500 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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