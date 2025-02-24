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Столичное метро купит серверы для внедрения оплаты по лицу на всех турникетах

Московское метро намерено вчетверо расширить зону покрытия для приема биометрии
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Московский метрополитен ищет поставщика серверов отечественного производства на 1,16 млрд руб. Оборудование необходимо для расширения проекта по «оплате лицом 2.0» и оснащения всех турникетов метро возможностью прохода по биометрии, следует из закупочной документации, с которой ознакомились «Ведомости».

В вестибюлях станций Московского метрополитена установят 650 серверов российского производства, рассказал «Ведомостям» представитель Московского метрополитена. Это нужно для расширения зоны действия технологии оплаты лицом для прохода в подземку и ускорения работы с базой биометрических данных. Обновление архитектуры позволит в условиях повышенной нагрузки на систему сохранить регламентное время реагирования створок турникетов, которое не должно превышать 1,5 с, продолжил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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