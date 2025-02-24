Столичное метро купит серверы для внедрения оплаты по лицу на всех турникетах

В вестибюлях станций Московского метрополитена установят 650 серверов российского производства, рассказал «Ведомостям» представитель Московского метрополитена. Это нужно для расширения зоны действия технологии оплаты лицом для прохода в подземку и ускорения работы с базой биометрических данных. Обновление архитектуры позволит в условиях повышенной нагрузки на систему сохранить регламентное время реагирования створок турникетов, которое не должно превышать 1,5 с, продолжил собеседник.