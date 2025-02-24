Столичное метро купит серверы для внедрения оплаты по лицу на всех турникетах

Столичное метро купит серверы для внедрения оплаты по лицу на всех турникетахМосковское метро намерено вчетверо расширить зону покрытия для приема биометрии
Московский метрополитен ищет поставщика серверов отечественного производства на 1,16 млрд руб. Оборудование необходимо для расширения проекта по «оплате лицом 2.0» и оснащения всех турникетов метро возможностью прохода по биометрии, следует из закупочной документации, с которой ознакомились «Ведомости».
В вестибюлях станций Московского метрополитена установят 650 серверов российского производства, рассказал «Ведомостям» представитель Московского метрополитена. Это нужно для расширения зоны действия технологии оплаты лицом для прохода в подземку и ускорения работы с базой биометрических данных. Обновление архитектуры позволит в условиях повышенной нагрузки на систему сохранить регламентное время реагирования створок турникетов, которое не должно превышать 1,5 с, продолжил собеседник.