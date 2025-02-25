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Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистов

Основная проблема – оторванность вузовских программ от реалий бизнеса, полагают эксперты
Мария Арялина
Для подготовки специалистов бизнесу приходится вкладываться в корпоративные университеты и активнее сотрудничать с госвузами
Для подготовки специалистов бизнесу приходится вкладываться в корпоративные университеты и активнее сотрудничать с госвузами / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы», куда входит большинство системно значимых банков, обратился в Минобрнауки с просьбой скорректировать программы подготовки IT-специалистов под нужды финансовых организаций. Об отправке письма в министерство рассказал председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на сессии Уральского форума. ИЦК были созданы в 2022 г. для замещения зарубежных технологических решений в ключевых отраслях экономики.

«Мы с hh.ru провели анализ потребностей рынка трудовых ресурсов и на основании этого сделали запрос в Минобрнауки, для того чтобы была проведена корректировка программ профессионального обучения для дальнейшего обсуждения с министерством и понимания тех потребностей, которые могут быть закрыты нашими учебными заведениями», – заявил Фрадков. Конкретных изменений программы он не упоминал. «Ведомости» направили запрос в ПСБ и Минобрнауки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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