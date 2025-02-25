Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистов

«Мы с hh.ru провели анализ потребностей рынка трудовых ресурсов и на основании этого сделали запрос в Минобрнауки, для того чтобы была проведена корректировка программ профессионального обучения для дальнейшего обсуждения с министерством и понимания тех потребностей, которые могут быть закрыты нашими учебными заведениями», – заявил Фрадков. Конкретных изменений программы он не упоминал. «Ведомости» направили запрос в ПСБ и Минобрнауки.