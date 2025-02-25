Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистов

Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистовОсновная проблема – оторванность вузовских программ от реалий бизнеса, полагают эксперты
Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы», куда входит большинство системно значимых банков, обратился в Минобрнауки с просьбой скорректировать программы подготовки IT-специалистов под нужды финансовых организаций. Об отправке письма в министерство рассказал председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на сессии Уральского форума. ИЦК были созданы в 2022 г. для замещения зарубежных технологических решений в ключевых отраслях экономики.
«Мы с hh.ru провели анализ потребностей рынка трудовых ресурсов и на основании этого сделали запрос в Минобрнауки, для того чтобы была проведена корректировка программ профессионального обучения для дальнейшего обсуждения с министерством и понимания тех потребностей, которые могут быть закрыты нашими учебными заведениями», – заявил Фрадков. Конкретных изменений программы он не упоминал. «Ведомости» направили запрос в ПСБ и Минобрнауки.