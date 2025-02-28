Пароли «рандеву», «йцукен» и «пароль» оказались самыми популярными

Rendez Vous признала утечку базы данных своих покупателей 24 января 2024 г. в сообщении на своем сайте. В утекшей базе с ФИО, номерами телефонов клиентов и историей их заказов из более чем 2,3 млн пар «электронная почта и пароль» почти 81% являлись уникальными, т. е. ранее не встречались в фиксируемых утечках, сообщала DLBI. Вероятно, многие покупатели, регистрируясь на сайте, в качестве пароля выбирали слово «рандеву», предположил Арсентьев.