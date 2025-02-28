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Пароли «рандеву», «йцукен» и «пароль» оказались самыми популярными

Пользователи по-прежнему беспечны в отношении безопасности в интернете и выбирают примитивные пароли
Мария Арялина
Сергей Коньков / ТАСС
Сергей Коньков / ТАСС

Слово «рандеву» оказалось на 3-м месте среди самых используемых в России паролей аккаунтов после «йцукен» и «пароль», говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Попадание пароля «рандеву» в топ можно объяснить крупной утечкой учетных данных магазина Rendez Vous, полагает руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Rendez Vous признала утечку базы данных своих покупателей 24 января 2024 г. в сообщении на своем сайте. В утекшей базе с ФИО, номерами телефонов клиентов и историей их заказов из более чем 2,3 млн пар «электронная почта и пароль» почти 81% являлись уникальными, т. е. ранее не встречались в фиксируемых утечках, сообщала DLBI. Вероятно, многие покупатели, регистрируясь на сайте, в качестве пароля выбирали слово «рандеву», предположил Арсентьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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