Пароли «рандеву», «йцукен» и «пароль» оказались самыми популярными

Пароли «рандеву», «йцукен» и «пароль» оказались самыми популярнымиПользователи по-прежнему беспечны в отношении безопасности в интернете и выбирают примитивные пароли
Слово «рандеву» оказалось на 3-м месте среди самых используемых в России паролей аккаунтов после «йцукен» и «пароль», говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Попадание пароля «рандеву» в топ можно объяснить крупной утечкой учетных данных магазина Rendez Vous, полагает руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.
Rendez Vous признала утечку базы данных своих покупателей 24 января 2024 г. в сообщении на своем сайте. В утекшей базе с ФИО, номерами телефонов клиентов и историей их заказов из более чем 2,3 млн пар «электронная почта и пароль» почти 81% являлись уникальными, т. е. ранее не встречались в фиксируемых утечках, сообщала DLBI. Вероятно, многие покупатели, регистрируясь на сайте, в качестве пароля выбирали слово «рандеву», предположил Арсентьев.