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Нейросеть скоро будет писать втрое больше кода за разработчиков

Но результаты работы ИИ нужно проверять, и программист превратится из «кодера» в «архитектора решений»
Анна Устинова
Freepik
Freepik

В системах МТС уже 8% строк программного кода пишется с помощью искусственного интеллекта (ИИ). А к 2027 г. доля созданного нейросетями кода вырастет до 25% – втрое больше, чем сейчас. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

«Если говорить о российском рынке в целом, то количество кода, сгенерированного ИИ, будет расти примерно такими же темпами», – сообщил Воронин. Это связано с развитием инструментов для разработчиков: популярность таких сервисов растет с каждым годом, и к 2030 г. более 90% программистов будут использовать ИИ-помощников для проверки и написания кода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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