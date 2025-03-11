Нейросеть скоро будет писать втрое больше кода за разработчиков

Нейросеть скоро будет писать втрое больше кода за разработчиковНо результаты работы ИИ нужно проверять, и программист превратится из «кодера» в «архитектора решений»
В системах МТС уже 8% строк программного кода пишется с помощью искусственного интеллекта (ИИ). А к 2027 г. доля созданного нейросетями кода вырастет до 25% – втрое больше, чем сейчас. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
«Если говорить о российском рынке в целом, то количество кода, сгенерированного ИИ, будет расти примерно такими же темпами», – сообщил Воронин. Это связано с развитием инструментов для разработчиков: популярность таких сервисов растет с каждым годом, и к 2030 г. более 90% программистов будут использовать ИИ-помощников для проверки и написания кода.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам