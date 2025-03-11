Нейросеть скоро будет писать втрое больше кода за разработчиков

«Если говорить о российском рынке в целом, то количество кода, сгенерированного ИИ, будет расти примерно такими же темпами», – сообщил Воронин. Это связано с развитием инструментов для разработчиков: популярность таких сервисов растет с каждым годом, и к 2030 г. более 90% программистов будут использовать ИИ-помощников для проверки и написания кода.