Фонд «Софтлайна» вложит 3 млрд рублей в разработчиков софта по подписке

Фонд планирует инвестировать в компании с выручкой от 5 млн руб. в год, разрабатывающие сложные для копирования программные решения с потенциалом роста и конкурентными преимуществами, уточнил представитель Softline Venture Partners. По его словам, размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании. Прошедшие отбор компании получат не только финансирование, но и доступ к клиентской базе и каналам продаж Softline, поддержку в выходе на международные рынки и масштабировании бизнеса, добавил собеседник.