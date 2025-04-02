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Фонд «Софтлайна» вложит 3 млрд рублей в разработчиков софта по подписке

Эксперты отмечают, что в этой сфере стартапы способны быстро расти с высокой маржинальностью
Лиана Липанова
Freepik
Freepik

Фонд планирует инвестировать в компании с выручкой от 5 млн руб. в год, разрабатывающие сложные для копирования программные решения с потенциалом роста и конкурентными преимуществами, уточнил представитель Softline Venture Partners. По его словам, размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании. Прошедшие отбор компании получат не только финансирование, но и доступ к клиентской базе и каналам продаж Softline, поддержку в выходе на международные рынки и масштабировании бизнеса, добавил собеседник.

В октябре 2024 г. фонд объявил о поиске edtech-стартапов для инвестиций до 1 млрд руб. и об инвестициях в стартапы по кибербезопасности на сумму 2 млрд руб., писали «Ведомости». По собственным данным, в портфеле Softline Venture Partners более 23 компаний, общий объем инвестиций превышает $150 млн. Инвестиции в один проект составляют от $300 000 до $10 млн, при этом фонд сохраняет миноритарную долю, оставляя контроль за основателями, сообщил представитель фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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