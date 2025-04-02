Фонд «Софтлайна» вложит 3 млрд рублей в разработчиков софта по подписке

Фонд «Софтлайна» вложит 3 млрд рублей в разработчиков софта по подпискеЭксперты отмечают, что в этой сфере стартапы способны быстро расти с высокой маржинальностью
Фонд планирует инвестировать в компании с выручкой от 5 млн руб. в год, разрабатывающие сложные для копирования программные решения с потенциалом роста и конкурентными преимуществами, уточнил представитель Softline Venture Partners. По его словам, размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании. Прошедшие отбор компании получат не только финансирование, но и доступ к клиентской базе и каналам продаж Softline, поддержку в выходе на международные рынки и масштабировании бизнеса, добавил собеседник.
В октябре 2024 г. фонд объявил о поиске edtech-стартапов для инвестиций до 1 млрд руб. и об инвестициях в стартапы по кибербезопасности на сумму 2 млрд руб., писали «Ведомости». По собственным данным, в портфеле Softline Venture Partners более 23 компаний, общий объем инвестиций превышает $150 млн. Инвестиции в один проект составляют от $300 000 до $10 млн, при этом фонд сохраняет миноритарную долю, оставляя контроль за основателями, сообщил представитель фонда.