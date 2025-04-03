Российский IT-рынок ждет торможения темпов роста

Российский IT-рынок ждет торможения темпов ростаЗаказчики урезают инвестпрограммы на цифровизацию и ждут возвращения западных вендоров
С ноября 2024 г. крупные заказчики IT-продуктов приостановили свои инвестпрограммы, а многие вообще поставили на паузу закупки отечественных IT-решений в ожидании возвращения на российский рынок иностранных вендоров. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев на конференции «Нота день» 2 апреля 2025 г. Тенденцию подтвердил заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.
«Денег [у заказчиков] нет. Инвестпрограммы, которые реализовывались в IT в прошлом году, были приняты достаточно давно и докатывались по инерции. Поэтому все IT-компании закончили 2024 г. хорошо. С ноября я вижу очень серьезное замедление практически по всем крупным и большим заказчикам», – пояснил Сивцев.