Доля отечественных решений для управления сетями за 2024 год составила всего 3%К 2031 году рынок дойдет до 32,8 млрд рублей, а доля российского софта – до 44%
Рынок SDN-решений в России за 2024 г. составил 14 млрд руб., объем аналогичен 2023 г. При этом доля отечественных разработок составила меньше 3% – 400 млн руб. – в составе других продуктов или решений. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель iKS-Consulting.
SDN, или программно-определяемая сеть, – это технология, позволяющая централизованно управлять сетями, к которым подключено различное сетевое оборудование, включая устройства промышленного интернета вещей (internet of things, IoT), с помощью единого программного устройства. С помощью SDN можно распределить ресурсы по сетям под конкретные задачи, не настраивая каждую из используемых сетей вручную.
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