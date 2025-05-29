Доля отечественных решений для управления сетями за 2024 год составила всего 3%

Рынок SDN-решений в России за 2024 г. составил 14 млрд руб., объем аналогичен 2023 г. При этом доля отечественных разработок составила меньше 3% – 400 млн руб. – в составе других продуктов или решений. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель iKS-Consulting.