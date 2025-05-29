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Доля отечественных решений для управления сетями за 2024 год составила всего 3%

К 2031 году рынок дойдет до 32,8 млрд рублей, а доля российского софта – до 44%
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок SDN-решений в России за 2024 г. составил 14 млрд руб., объем аналогичен 2023 г. При этом доля отечественных разработок составила меньше 3% – 400 млн руб. – в составе других продуктов или решений. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель iKS-Consulting.

SDN, или программно-определяемая сеть, – это технология, позволяющая централизованно управлять сетями, к которым подключено различное сетевое оборудование, включая устройства промышленного интернета вещей (internet of things, IoT), с помощью единого программного устройства. С помощью SDN можно распределить ресурсы по сетям под конкретные задачи, не настраивая каждую из используемых сетей вручную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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